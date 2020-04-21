Александр ФИЛИППОВ: «Буду делать все, чтобы попасть в сборную Украины»

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий «Десны» вихрем ворвался в спор лучших бомбардиров УПЛ. В 21-м матче на счету Филиппова, который за весь прошлый сезон забил всего 5 мячей, 13 голов и две голевые передачи в чемпионате. Больше форварда «Десны» забил только Жуниор Мораес из «Шахтера».

— Нынешний сезон – лучший в карьере и для вас лично, и для «Десны» в УПЛ. Обидно, что он так прервался?

— Конечно, обидно, но что можно сделать… Да, сезон складывался хорошо. «Десна» постепенно к этому шла: работа, которую мы выполняли на протяжении всего сезона, дала результат. Что касается паузы на карантин, то с пандемией коронавируса столкнулся весь мир и, наверное, никто не думал, что ситуация так повернется. Но все в мире находятся одинаковых условиях. Самое главное, чтобы это все закончилось, и тогда, надеюсь, чемпионат Украины мы доиграем. Я в это верю.

— «Десна» отстает от «Зари» и «Динамо» на три очка. Сможете, когда чемпионат возобновится, навязать борьбу за второе-третье место?

— Посмотрим. Многое, считаю, будет зависеть от того, в каком состоянии мы выйдем после карантина и как быстро сможем набрать нужные кондиции. Я считаю, что у нас есть все, чтобы побороться за высокие места – квалифицированный тренерский состав, хорошие футболисты. Все хотят выходить на поле и побеждать. Уверен, что другой задачи у нас не будет.

— Последний матч «Десна» сыграла больше месяца назад, добыв на выезде ничью с «Динамо». За время карантина просматривали эту игру?

— Да, смотрел. И не только игру с «Динамо», но и другие наши матчи. Если честно, у меня такое уже ощущение, что после окончания карантина мы заново будем учиться играть в футбол (улыбается). Думаю, какие-то сборы перед возобновлением чемпионата точно будут нужны.

— С «Динамо» в трех матчах чемпионата вы взяли четыре очка в трех матчах, с «Колосом» - одно в двух. Поэтому говорили, что с «Колосом» тяжело играть?

— Нет. У нас с ними принципиальные матчи еще с Первой лиги. «Колос» для нас неудобный соперник. Но, думаю, скоро мы поломаем эту традицию.

— Какие ключевые факторы прорыва «Десны» в этом сезоне?

—У нас сохранился костяк с прошлого года, плюс мы усилились хорошими игроками – и летом, и зимой. Александр Рябоконь по кирпичику собирал эту команду несколько лет и выстраивал игру. Отсюда и результат.

— У вас есть желание выиграть гонку бомбардиров?

— Если честно, перед стартом сезона об этом даже не задумывался. Но сейчас покривлю душой, если скажу, что не ставлю такой цели. Если так забрался высоко, то почему не попробовать стать лучшим бомбардиром. Конечно, понимаю, что у Жуниора Мораеса намного больше шансов. Но я буду стремиться забивать в каждом матче. Самое главное, чтобы голы приносили пользу «Десне».

— Какое напутствие Александр Рябоконь давал перед уходом на карантин?

— Мы собрались после матча с «Динамо». Все понимали, к чему все идет – к тому времени чемпионаты уже останавливались. Доктор нам сразу сказал, что ближайший месяц точно будет карантин. Поэтому месяц все в телефонном режиме.

— В каком-то футбольном челлендже за это время поучаствовали?

— Нет. Я туалетной бумагой не запасался, поэтому нечем было жонглировать.

— Как в «Десне» финансовая ситуация? Руководство не сообщало о планах на время карантина понижать зарплату?

— Нет, таких разговоров не было. Если будут – уверен, что найдут оптимальное решение для всех. Да, в Европе и на 70 процентов сокращают оклады, но у нас и зарплаты не такие, как в «Барселоне». Но, думаю, ребята отнесутся с пониманием, если клубу нужно будет помочь.



***

— В этом сезоне УПЛ вы вихрем ворвались в гонку бомбардиров. Уверен, что многие люди, которые не особо пристально следят за нашим футболом задавали себе вопрос: «Кто этот парень?». Расскажите, как все начиналось?

— Я сам из Авдеевки. В 18 лет я попал в дубль киевского «Арсенала». Приехал на просмотр, понравился и подписал контракт. Сначала, пока адаптировался, выступал в дубле, потом потихоньку Леонид Кучук стал подпускать меня к первой команде. Я ему очень благодарен, что он меня заметил, всегда поддерживал. Говорил: «Готовься, будешь играть». Я тогда, наверное, не очень верил в свои силы, да и опыта у меня, 19-летнего парня, было немного.

— Напомните, с кем приходилось конкурировать на место в основе «Арсенала».

— Подбор игроков у «Арсенала» был очень неплохой. В передней линии играли Гоменюк, Ковпак, Мазилу и Шацких. Гоменюк и Ковпак тогда в сборную вызывались, Мазилу был в полном порядке, а Шацких, хоть и играл из глубины, и забивал, и отдавал.

— У кого из них больше почерпнули на тренировках?

— У каждого были свои сильные стороны. Гоменюк и Ковпак, вроде бы, невысокого роста, но за счет выбора позиции очень хорошо играли головой. Ковпак здорово на опережение играл, Мазилу форвард таранного типа, но мог один в один обыграть легко. Шацких – это вообще глыба, лучший бомбардир в истории чемпионата Украины. Молодые игроки смотрели на них с открытыми ртами. На тренировках, работая с ними бок о бок, понимал, что растешь. Жалко, что этот период продлился недолго: ушел Кучук, потом игроки поменялись, начались финансовые проблемы и в итоге «Арсенал» снялся.

— Сергей Симоненко говорил, что с ним полностью рассчитались, когда он уже был в «Севастополе». Вам тоже все выплатили?

— Нет. Долги закрыли тем, кто ушел раньше. Мне остались должны где-то за семь месяцев. Понятно, что с этими деньгами все попрощались – никто ничего не вернет.

— У вас был агент?

— Да. Я ездил на просмотр в несколько команд и оказался в «Ильичевце». Не могу сказать, что у меня там сложилось. После «Арсенала», наверное, нужно было сделать шаг назад – пойти в Первую лигу. При этом я никого не виню – я сам где-то сбавил, не был готов к тому объему работы, который предлагал Николай Петрович Павлов.

— В итоге, вам пришлось сделать два шага назад – через год вы оказались в клубе Второй лиги – «Никополе»…

— У меня закончился контракт с «Ильичевцем». Тогда как раз начались боевые действия на Донбассе, и мы с семьей решили переехать в Запорожье. Я, по сути, нигде даже не тренировался. Поехал на просмотр в клуб Первой лиги – «Нефтяник». В «Никополе» у меня были знакомые ребята и тренер, которого я знаю много лет – Сергей Георгиевич Жицкий. Я попросился потренироваться с ними, чтобы хотя бы форму набрать. У меня еще и травма была небольшая. Поэтому остался там до конца сезона, а следующий провел в «Авангарде» из Краматорска.

— В «Десну» вы перешли в 2016-м году. Перед тем как оказаться в Чернигове ездили куда-то на просмотр?

— Да, был в «Александрии». В тот год у них Пономарь много голов забил. Наверное, мне было бы тяжело тогда с ним конкурировать. Потом поехал в «Десну», Александр Дмитриевич Рябоконь хотел меня видеть в команде, и я подписал контракт.

— Не опустились руки, когда «Десну» в 2017-м году не пустили в УПЛ?

— Конечно, было неприятно. На второй год тяжело было находить мотивацию, и соперники на нас уже смотрели по-другому. Но мы выдержали и в переходных матчах завоевали право выступать в УПЛ.

***

— Ваши 13 голов в этом сезоне наверняка не остались незамеченными селекционерами других клубов. К вам или в «Десну» кто-то обращался?

— Скажу честно: наверняка я не знаю. Если и есть какой-нибудь интерес, то все пока на уровне слухов. Недавно в интернете прочитал о киевском «Динамо», но ко мне никто не обращался. Уверен, если будет стоящее предложение – руководство поставит в известность и мы это обсудим.



ФК Динамо. Александр Филиппов против Томаша Кендзеры



— Зимой ваш экс-партнер по команде – Артем Фаворов – перебрался в Венгрию, подписав контракт с «Академией Пушкаша». Как бы вы отреагировали на предложение поиграть заграницей?

— Думаю, каждый игрок хочет попробовать себя в европейском футболе. Я точно не исключение, но нужно все взвесить, оценить. Если будет конкретное предложение – буду думать.

— В каком чемпионате хотели бы поиграть?

— Я с детства болею за «Милан». Начал следить, конечно же, из-за Андрея Шевченко. В детстве смотрел все матчи. За последние годы Серия А сделала большой шаг вперед – турнир, как и в конце 90-х-начале 2000-х, очень интересный.

— Из 13 голов в нынешнем чемпионате вы 6 забили левой ногой, 6 – правой. Какая у вас рабочая?

— Мы с отцом тоже обсуждали это недавно. Он следит за статистикой. Рабочая нога правая, но с детства благодаря отцу я старался развивать и левую ногу. Где-то это мне и не нравилось. Но он всегда говорил: нужно не только рабочей бить, но и другой. Так что это в большей степени его заслуга.

— В тоже время у вас процент выигранных верховых единоборств – 29, что для центрального нападающего — немного. Над игрой головой нужно еще работать?

— Да. Игра головой – это пока не мой конек. В этом компоненте мне нужно добавлять. В большинстве клубов УПЛ центральные защитники все высокого роста, поэтому я стараюсь где-то сыграть за счет хитрости, корпус подставить. Но основную ставку на игру внизу, обводку, скорость.

— В нынешнем сезоне у вас, согласно статистике Whoscored, намного больше касания мяча в штрафной соперника. Вы стали действовать по-другому или видоизменилась структура игры команды в атаке?

— В прошлом сезоне я не всегда играл на острие атаки – часто выходил на позиции под нападающим. В атаке у нас поочередно играли четыре форварда – Денис Безбородько, Дима Хлебас, Саня Ковпак и я. Как правило, я играл немного ниже, а Безбородько – на острие.

Да и нужно учитывать, что мы были новичками Премьер-лиги и не всегда играли первым номером, меньше шли в атаку. В этом сезоне и я играю ближе к воротам соперника, и «Десна», считаю, никого не боится и старается играть в атакующий футбол против любого оппонента.

— Еще немного статистики. У вас процент реализации голевых моментов лучший среди всех игроков чемпионата – 43. У Марлоса из «Шахтера» — немного больше 40. Довольны?

— Если смотреть на статистику, то да. Но я с ходу могу вспомнить несколько убойных моментов, которые не реализовал. Считаю, нападающий не должен останавливаться и успокаиваться. Нужно работать над собой, приносить пользу команде – тогда и результат будет.

— Учитывая кадровую ситуацию в атаке сборной Украины, многие ожидали, что вы окажетесь в списке вызванных на мартовский сбор. Расстроились, что не получили приглашение?

— В глубине души, конечно же, надеялся, что меня вызовут. У меня была хорошая статистика и учитывая дефицит нападающих, думал, что мне могут дать шанс. Но с другой стороны – сборной Украины предстояло сыграть два серьезных матча – с Францией и Польшей. Наверное, тренерский штаб сборной посчитал, что в таких матчах игрок, который не знаком со структурой игры сборной, не поможет.

— Но задачу попасть в сборную Украины ставите?

— Конечно! Буду делать все, что от меня зависит, чтобы тренеры сборной обратили на меня внимание. Все зависит только от меня.

— Игра какого форварда в европейском футболе вам наиболее близка?

— Сложно сказать, потому что хороших нападающих много. Я слежу за Фирмино. С одной стороны у него нет суперскорости и выдающихся бомбардирских качеств, но он приносит огромную пользу, собирая на себя защитников. Благодаря ему Мане и Салах много забивают. Нравится Роберт Левандовски. Он просто голевая машина в штрафной соперника. Забивает левой ногой, правой, головой хорошо играет. Хорош в игре на опережение.

— А кого в чемпионате Украины можете выделить?

— Жуниор Мораес играет на хорошем уровне. У него много моментов – и он их реализует. У него многое можно почерпнуть.

Сергей ЦЫБА