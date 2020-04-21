Экс-игрок Динамо заявил, что клуб осуществлял на него давление из-за денег

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который в конце января перешел из «Динамо» в «Бока Хуниорс», рассказал, что столкнулся с давлением со стороны руководства киевского клуба.

«В киевском «Динамо» давили на меня, ставя фактически в безвыходное положение. В конце концов они добились своего, потому что подписывая контракт с «Бока Хуниорс», я отказался от долгов украинского клуба передо мной. Это были большие деньги, но я предпочел сохранять спокойствие, потому что получал возможность поиграть за команду, о которой всегда мечтал», - рассказал Самбрано.

Ранее сообщалось, что «Динамо» было должно Самбрано зарплату за 4 месяца, однако сумма долга в СМИ не раскрывалась.

Напомним, за трансфер Самбрано «Динамо» выручило 1,5 миллиона евро.