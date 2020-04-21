Экс-игрок Динамо заявил, что клуб осуществлял на него давление из-за денег

Карлос Самбрано оказался заложником ситуации при трансфере в «Бока Хуниорс»

  • 21.04.2020 16:43
  • 1414 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-игрок Динамо заявил, что клуб осуществлял на него давление из-за денег
© Instagram. Карлос Самбрано

Перуанский центральный защитник Карлос Самбрано, который в конце января перешел из «Динамо» в «Бока Хуниорс», рассказал, что столкнулся с давлением со стороны руководства киевского клуба.

«В киевском «Динамо» давили на меня, ставя фактически в безвыходное положение. В конце концов они добились своего, потому что подписывая контракт с «Бока Хуниорс», я отказался от долгов украинского клуба передо мной. Это были большие деньги, но я предпочел сохранять спокойствие, потому что получал возможность поиграть за команду, о которой всегда мечтал», - рассказал Самбрано.

Ранее сообщалось, что «Динамо» было должно Самбрано зарплату за 4 месяца, однако сумма долга в СМИ не раскрывалась.

Напомним, за трансфер Самбрано «Динамо» выручило 1,5 миллиона евро.

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(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 17:08
    +2
    удивительное подписание - О,О матчей за основу, 1ОО5ОО новостей за все время нахождения его, + еще и должны что-то остались, такой ценный игрок мог бы уже и не возникать особо. Даже интересно, неуж-то он настолько нулячий что нельзя было его в деле посмотреть, хоть в каком-то турнире где играло ДК.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 17:08
    +2
    удивительное подписание - О,О матчей за основу, 1ОО5ОО новостей за все время нахождения его, + еще и должны что-то остались, такой ценный игрок мог бы уже и не возникать особо. Даже интересно, неуж-то он настолько нулячий что нельзя было его в деле посмотреть, хоть в каком-то турнире где играло ДК.
    Ссылка
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