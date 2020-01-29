Стало известно, почему Самбрано никак не может покинуть Динамо

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс», как известно, ведет активные переговоры о трансфере центрального защитника «Динамо» и сборной Перу Карлоса Самбрано.
По последней информации, за Самбрано «Бока Хуниорс» готова заплатить 1,5 миллиона долларов, но в вопросе завершения сделки возникли сложности иного характера.
Дело в том, что «Динамо» должно Самбрано деньги по зарплате. Сообщается, что речь идет о 4-месячном окладе, который Карлос требует «бело-синих» погасить, прежде чем он согласится покинуть клуб и перейти в «Боку Хуниорс».
«Динамо» согласно отпустить Самбрано в «Боку» за согласованную клубами сумму только в том случае, если футболист откажется от финансовых претензий к клубу и не будет настаивать на погашении долгов.
Вероятнее всего, вопрос с трансфером Самбрано решится в ближайшее время, так как «Бока Хуниорс» не собирается затягивать решение проблемы и собирается настаивать на скорейшем завершении сделки.
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1,5 мил если дадут то очень нормально будет за свободного агента.
Что сказать, Европейский подход европейского клуба...
Ужас какой-то!
Что сказать, Европейский подход европейского клуба...
1,5 мил если дадут то очень нормально будет за свободного агента.
Что сказать, Европейский подход европейского клуба...
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