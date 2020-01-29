Стало известно, почему Самбрано никак не может покинуть Динамо

В услугах перуанца заинтересована «Бока Хуниорс», но сделка все никак не завершается

  • 29.01.2020 15:20
  • 1322 просмотра
  • 10 комментариев
Стало известно, почему Самбрано никак не может покинуть Динамо
© Twitter. Карлос Самбрано

Аргентинский клуб «Бока Хуниорс», как известно, ведет активные переговоры о трансфере центрального защитника «Динамо» и сборной Перу Карлоса Самбрано.

По последней информации, за Самбрано «Бока Хуниорс» готова заплатить 1,5 миллиона долларов, но в вопросе завершения сделки возникли сложности иного характера.

Дело в том, что «Динамо» должно Самбрано деньги по зарплате. Сообщается, что речь идет о 4-месячном окладе, который Карлос требует «бело-синих» погасить, прежде чем он согласится покинуть клуб и перейти в «Боку Хуниорс».

«Динамо» согласно отпустить Самбрано в «Боку» за согласованную клубами сумму только в том случае, если футболист откажется от финансовых претензий к клубу и не будет настаивать на погашении долгов.

Вероятнее всего, вопрос с трансфером Самбрано решится в ближайшее время, так как «Бока Хуниорс» не собирается затягивать решение проблемы и собирается настаивать на скорейшем завершении сделки.

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(4 голоса)

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Комментарии
    sahka1981
    sahka1981, 29.01.2020 15:44
    0
    Зарплата Самбрано в Динамо жестко привязана к его играм за основу, поэтому он и не играет.
    1,5 мил если дадут то очень нормально будет за свободного агента.
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    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:40
    +1
    Источник - "источник"
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    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:40
    0
    UKRAINE FAN, 29.01.2020 15:35
    Так там зарплата за 4 месяца максимум 40 тыс грн. Это же самый честный клуб!
    Напевне мається на увазі та частина що приходить з Кіпру!!!
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    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:39
    0
    bonv, 29.01.2020 15:35
    і яке джерело цю брехню розповсюджує?
    Брехню про що? Про те що Динамо заборгувало гроші Самбрано чи те що за нього дають 1,5 млн?Про борг по зарплаті сам Самбрано казав ще приблизно місяць назад.
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    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:36
    0
    zac1310, 29.01.2020 15:28
    решили зарплатку того, зажать, дескать, хочешь играть, поделись со своим бывшим клубом, хочешь денег - жди на лавке, может когда-то отдадим...
    Что сказать, Европейский подход европейского клуба...
    До речі Карпати такий самий фінт використовують,правда вони самі відпускають гравців при умові коли гравці частково відмовляються від фінансових претензій. Тобто частину гравці все ж таки отримують.
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    bonv
      bonv, 29.01.2020 15:35
    0
    і яке джерело цю брехню розповсюджує?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.01.2020 15:35
    +4
    Так там зарплата за 4 месяца максимум 40 тыс грн. Это же самый честный клуб!
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:34
    -1
    Що за дурні амбіції Суркіса?Якщо Самбрано подасть до суду і отримає статіс вільного агента то Суркіс втратить більше.Невже він настільки збіднів що не має пари сотень тисяч аби погасити борг по зарплаті?
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    name_footbol
      name_footbol, 29.01.2020 15:32
    -2
    Слов нет, мариновали для каких целей то?
    Ужас какой-то!
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    zac1310
      zac1310, 29.01.2020 15:28
    -3
    решили зарплатку того, зажать, дескать, хочешь играть, поделись со своим бывшим клубом, хочешь денег - жди на лавке, может когда-то отдадим...
    Что сказать, Европейский подход европейского клуба...
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.01.2020 15:35
    +4
    Так там зарплата за 4 месяца максимум 40 тыс грн. Это же самый честный клуб!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 29.01.2020 15:40
    +1
    Источник - "источник"
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.01.2020 15:44
    0
    Зарплата Самбрано в Динамо жестко привязана к его играм за основу, поэтому он и не играет.
    1,5 мил если дадут то очень нормально будет за свободного агента.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:40
    0
    UKRAINE FAN, 29.01.2020 15:35
    Так там зарплата за 4 месяца максимум 40 тыс грн. Это же самый честный клуб!
    Напевне мається на увазі та частина що приходить з Кіпру!!!
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:39
    0
    bonv, 29.01.2020 15:35
    і яке джерело цю брехню розповсюджує?
    Брехню про що? Про те що Динамо заборгувало гроші Самбрано чи те що за нього дають 1,5 млн?Про борг по зарплаті сам Самбрано казав ще приблизно місяць назад.
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 29.01.2020 15:36
    0
    zac1310, 29.01.2020 15:28
    решили зарплатку того, зажать, дескать, хочешь играть, поделись со своим бывшим клубом, хочешь денег - жди на лавке, может когда-то отдадим...
    Что сказать, Европейский подход европейского клуба...
    До речі Карпати такий самий фінт використовують,правда вони самі відпускають гравців при умові коли гравці частково відмовляються від фінансових претензій. Тобто частину гравці все ж таки отримують.
    Ссылка
    bonv
      bonv, 29.01.2020 15:35
    0
    і яке джерело цю брехню розповсюджує?
    Ссылка
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