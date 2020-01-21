Динамо задолжало денег Самбрано, игроком интересуется Бока Хуниорс

Аргентинский гранд всерьез рассматривает возможность подписания перуанского защитника

  • 21.01.2020 11:34
  • 1176 просмотров
  • 3 комментария
Динамо задолжало денег Самбрано, игроком интересуется Бока Хуниорс
© Twitter. Карлос Самбрано

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано попал в сферу интересов аргентинского гранда «Бока Хуниорс».

Боссы «Бока Хуниорс» рассматривают Самбрано как потенциального сменщика для 34-летнего Паоло Гольца, который близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Сообщается, что сделка с «Динамо» не должна стать проблемой, так как Самбрано не входит в планы главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, и помимо этого у «бело-синих» существует задолженность по зарплате перед Самбрано за несколько месяцев.

Ранее главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека рекомендовал «Бока Хуниорс» подписать Карлоса Самбрано.

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Источник — Tyc Sports

(2 голоса)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 21.01.2020 12:01
    0
    Через заборгованість по зарплатні розірвати контракт,отримати статус вільного агента та перейти вже туди де самому хочеться!!! Але в інтересах Динамо просто відустити гравця,вилативши йому заборгованість,аби не вилізла на світ історія яким чином гравці Динами отримують зарплати від кіпрського офшора клубу.Бо тоді постане щей питання сплати податків гравцями до бюджету.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 21.01.2020 11:53
    -1
    Ukraine_Kiev_Fan, 21.01.2020 11:47
    Самбрано один из лучших на Копа, Самбрано в сфере интересов Боки, но вот в Динамо его не видят. Накой хрен его брали
    Так он же на обочине валялся , потому и взяли.
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    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 21.01.2020 11:47
    0
    Самбрано один из лучших на Копа, Самбрано в сфере интересов Боки, но вот в Динамо его не видят. Накой хрен его брали
    Ссылка
    ВВВ
    online
      ВВВ, 21.01.2020 12:01
    0
    Через заборгованість по зарплатні розірвати контракт,отримати статус вільного агента та перейти вже туди де самому хочеться!!! Але в інтересах Динамо просто відустити гравця,вилативши йому заборгованість,аби не вилізла на світ історія яким чином гравці Динами отримують зарплати від кіпрського офшора клубу.Бо тоді постане щей питання сплати податків гравцями до бюджету.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 21.01.2020 11:47
    0
    Самбрано один из лучших на Копа, Самбрано в сфере интересов Боки, но вот в Динамо его не видят. Накой хрен его брали
    Ссылка
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