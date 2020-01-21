Динамо задолжало денег Самбрано, игроком интересуется Бока Хуниорс

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано попал в сферу интересов аргентинского гранда «Бока Хуниорс».

Боссы «Бока Хуниорс» рассматривают Самбрано как потенциального сменщика для 34-летнего Паоло Гольца, который близок к тому, чтобы покинуть клуб.

Сообщается, что сделка с «Динамо» не должна стать проблемой, так как Самбрано не входит в планы главного тренера киевлян Алексея Михайличенко, и помимо этого у «бело-синих» существует задолженность по зарплате перед Самбрано за несколько месяцев.

Ранее главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека рекомендовал «Бока Хуниорс» подписать Карлоса Самбрано.