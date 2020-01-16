Боке Хуниорс порекомендовали подписать Самбрано

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гареко посоветовал руководству «Боки Хуниорс» подписать защитника «Динамо» Карлоса Самбрано.
Сейчас Самбрано ведет переговоры с несколькими клубами, среди которых – «Лос-Анджелес Гэлакси», «Орландо Сити» и «Альянса Лима».
За первую половину нынешнего сезона Самбрано не провел ни одного матча за «Динамо» и сейчас не отправился с командой на сборы в Турцию.
Сам Самбрано хочет покинуть «Динамо» и готов ради этого пойти на снижение зарплаты.
Источник — Elcomercio
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