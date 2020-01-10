Самбрано готов получать меньше, лишь бы уйти из Динамо

Защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано твердо настроен сменить клуб в период зимнего межсезонья. По информации перуанских СМИ, 30-летний футболист уведомил руководство «бело-синих», что в случае перехода на правах аренды, он готов пойти на понижение зарплаты.

Так, издание Elbocon даже называет точные суммы. По информации источника, сейчас зарплата Самбрано в «Динамо» составляет 40 тысяч долларов в неделю, а в случае аренды защитник готов получать «всего» 30 тысяч долларов за этот же период.

«Динамо» со своей стороны пока не горит желанием отдавать Самбрано в аренду, а настроено на полноценный трансфер футболиста. Однако претенденты на перуанца не готовы удовлетворить финансовые запросы «бело-синих» по сумме отступных и ведут переговоры именно об аренде.