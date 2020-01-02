Самбрано принял предложение перуанского клуба

По информации источника, защитник сборной Перу хочет за это время изучить все возможные варианты продолжения карьеры.

На данный момент 30-летний Самбрано также имеет предложения от «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс». Если ни один из этих вариантов не заинтересует Карлоса, он перейдет в «Альянсу».

Отметим, что контракт Самбрано с киевским «Динамо» действует до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро, украинский клуб подписал его на правах свободного агента. В текущем сезоне перуанец всего 2 раза попал в заявку столичной команды.