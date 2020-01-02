Самбрано принял предложение перуанского клуба

Игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано принял предложение «Альянсы» из Лимы (Перу), но попросил подождать несколько дней.
По информации источника, защитник сборной Перу хочет за это время изучить все возможные варианты продолжения карьеры.
На данный момент 30-летний Самбрано также имеет предложения от «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс». Если ни один из этих вариантов не заинтересует Карлоса, он перейдет в «Альянсу».
Отметим, что контракт Самбрано с киевским «Динамо» действует до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро, украинский клуб подписал его на правах свободного агента. В текущем сезоне перуанец всего 2 раза попал в заявку столичной команды.
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Источник — Depor.com
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