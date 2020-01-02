Самбрано принял предложение перуанского клуба

Защитник «Динамо» в скором времени покинет украинский клуб

  • 02.01.2020 20:15
  • 2191 просмотр
  • 1 комментарий
Самбрано принял предложение перуанского клуба
© depor.com. Карлос Самбрано
Игрок киевского «Динамо» Карлос Самбрано принял предложение «Альянсы» из Лимы (Перу), но попросил подождать несколько дней.
 
По информации источника, защитник сборной Перу хочет за это время изучить все возможные варианты продолжения карьеры.
 
На данный момент 30-летний Самбрано также имеет предложения от «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс». Если ни один из этих вариантов не заинтересует Карлоса, он перейдет в «Альянсу».
 
Отметим, что контракт Самбрано с киевским «Динамо» действует до конца 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 1,5 миллиона евро, украинский клуб подписал его на правах свободного агента. В текущем сезоне перуанец всего 2 раза попал в заявку столичной команды.
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Источник — Depor.com

(9 голосов)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.01.2020 20:30
    0
    А как же Германия балабол?
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 02.01.2020 20:30
    0
    А как же Германия балабол?
    Ссылка
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