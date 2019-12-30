Самбрано ведет переговоры с Альянса Лима

Защитник «Динамо» Карлос Самбрано продолжает предпринимать попытки покинуть клуб. Сейчас он ведет переговоры с перуанским клубом «Альянса Лима».
Клуб пообещал Самбрано игровую практику, отсутствие которого и является главной причиной его желания покинуть «Динамо» нынешней зимой.
Сам киевский клуб также не против избавиться от защитника, который не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось о том, что Самбрано может перейти в аренду в «Лос-Анджелес Гэлакси».
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