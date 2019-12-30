Самбрано ведет переговоры с Альянса Лима

Карлос Самбрано хочет покинуть «Динамо»

  • 30.12.2019 17:47
  • 690 просмотров
  • 2 комментария
Самбрано ведет переговоры с Альянса Лима
© ФК Динамо Киев. Карлос Самбрано

Защитник «Динамо» Карлос Самбрано продолжает предпринимать попытки покинуть клуб. Сейчас он ведет переговоры с перуанским клубом «Альянса Лима».

Клуб пообещал Самбрано игровую практику, отсутствие которого и является главной причиной его желания покинуть «Динамо» нынешней зимой.

Сам киевский клуб также не против избавиться от защитника, который не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что Самбрано может перейти в аренду в «Лос-Анджелес Гэлакси».

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(2 голоса)

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Комментарии
    waw
    waw, 30.12.2019 17:59
    0
    грати не дають,продати не вміють,в нас такий сильний чемпіонат,що не можна дати шанс хоч в одній грі показати себе ?
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 30.12.2019 17:55
    +1
    Валити треба,треба!!!!
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 30.12.2019 17:55
    +1
    Валити треба,треба!!!!
    Ссылка
    waw
    waw, 30.12.2019 17:59
    0
    грати не дають,продати не вміють,в нас такий сильний чемпіонат,що не можна дати шанс хоч в одній грі показати себе ?
    Ссылка
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