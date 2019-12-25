Лос-Анджелес Гэлакси планирует арендовать защитника Динамо

Карлос Самбрано может перебраться в МЛС на правах аренды

  • 25.12.2019 11:52
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Лос-Анджелес Гэлакси планирует арендовать защитника Динамо
© Instagram. Карлос Самбрано

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано попал в сферу интересов клуба МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

Как стало известно Sport.ua, американский клуб ведет переговоры об аренде 30-летнего футболиста. Обсуждение находится на продвинутой стадии и, как ожидается, должно привести к соглашению.

Личную заинтересованность в услугах Карлоса Самбрано проявляет главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто.

Изначально агенты Самбрано пытались трудоустроить перуанца в «Сиэтл Саундерс», который также активно подыскивает центрального защитника, но так и не добились никакой конкретики от этого клуба в переговорном процессе.

Известно, что еще одним претендентом на Самбрано является «Альянса» из Лимы.

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Источник — Sport.ua

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