Альянса Лима планирует арендовать Самбрано у Динамо

Боссы перуанской «Альянсы» из Лимы планируют договориться с «Динамо» о шестимесячной аренде центрального защитника Карлоса Самбрано.

По задумке руководства «Альянсы» договор аренды позволит Самбрано играть не только в матчах чемпионата Перу, но и в поединках Кубка Либертадорес.

Как отреагирует «Динамо» на такую возможность пока неизвестно, но в клубе из Лимы верят, что проблем не возникнет, так как Самбрано не провел за украинскую команду в нынешнем сезоне ни одного поединка.

Ранее Карлос Самбрано жаловался на плохую организацию дел в «Динамо».