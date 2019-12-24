Самбрано близок к уходу из Динамо в клуб из США

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано очень близок к тому, чтобы стать футболистом американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».
По данным El Bocón, официальная информация о трансфере Самбрано может появиться уже в самое ближайшее время. Правда, пока непонятно, речь пойдет об аренде, либо же о полноценном переходе защитника.
Напомним, Карлос Самбрано перешел в «Динамо» в январе минувшего года и имеет контракт с клубом до конца 2021-го. Перуанец в текущем сезоне не провел ни одного официального поединка за «бело-синих».
Накануне сообщалось, что арендовать Самбрано хочет «Альянса» из Лимы.
Источник — Sport.ua
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