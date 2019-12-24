Самбрано близок к уходу из Динамо в клуб из США

Защитник киевского клуба может продолжить карьеру за океаном

  • 24.12.2019 08:12
  • 750 просмотров
  • 2 комментария
Самбрано близок к уходу из Динамо в клуб из США
© Twitter. Карлос Самбрано

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано очень близок к тому, чтобы стать футболистом американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

По данным El Bocón, официальная информация о трансфере Самбрано может появиться уже в самое ближайшее время. Правда, пока непонятно, речь пойдет об аренде, либо же о полноценном переходе защитника.

Напомним, Карлос Самбрано перешел в «Динамо» в январе минувшего года и имеет контракт с клубом до конца 2021-го. Перуанец в текущем сезоне не провел ни одного официального поединка за «бело-синих».

Накануне сообщалось, что арендовать Самбрано хочет «Альянса» из Лимы.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 08:59
    0
    Чудо будет если ещё выйдет кому то продать
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 24.12.2019 08:14
    +1
    какая потеря!!! как же мы без него??
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 24.12.2019 08:14
    +1
    какая потеря!!! как же мы без него??
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 24.12.2019 08:59
    0
    Чудо будет если ещё выйдет кому то продать
    Ссылка
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