Самбрано близок к уходу из Динамо в клуб из США

Центральный защитник «Динамо» и сборной Перу Карлос Самбрано очень близок к тому, чтобы стать футболистом американского клуба «Лос-Анджелес Гэлакси».

По данным El Bocón, официальная информация о трансфере Самбрано может появиться уже в самое ближайшее время. Правда, пока непонятно, речь пойдет об аренде, либо же о полноценном переходе защитника.

Напомним, Карлос Самбрано перешел в «Динамо» в январе минувшего года и имеет контракт с клубом до конца 2021-го. Перуанец в текущем сезоне не провел ни одного официального поединка за «бело-синих».

Накануне сообщалось, что арендовать Самбрано хочет «Альянса» из Лимы.