Динамо задерживает документы, необходимые для трансфера Самбрано

Стало известно, почему задерживается переход 30-летнего перуанского защитника киевского «Динамо» Карлоса Самбрано в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Ситуация с Карлосом Самбрано: медицинский осмотр и подписание контракта задерживаются, поскольку из киевского «Динамо» еще не пришли документы для проведения трансфера. Как только это произойдет, контракт будет подписан», — написал в твиттере журналист пресс-службы «Бока Хуниорс» Матиас Сабини.

Контракт Самбрано принадлежит «Динамо» с января 2018-го года после перехода из казанского «Рубина» в качестве свободного агента.