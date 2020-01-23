Динамо задерживает документы, необходимые для трансфера Самбрано

Переход перуанского защитника в «Бока Хуниорс» затягивается

  • 23.01.2020 23:37
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Динамо задерживает документы, необходимые для трансфера Самбрано
© ФК Динамо Киев. Карлос Самбрано

Стало известно, почему задерживается переход 30-летнего перуанского защитника киевского «Динамо» Карлоса Самбрано в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

«Ситуация с Карлосом Самбрано: медицинский осмотр и подписание контракта задерживаются, поскольку из киевского «Динамо» еще не пришли документы для проведения трансфера. Как только это произойдет, контракт будет подписан», — написал в твиттере журналист пресс-службы «Бока Хуниорс» Матиас Сабини.

Контракт Самбрано принадлежит «Динамо» с января 2018-го года после перехода из казанского «Рубина» в качестве свободного агента.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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