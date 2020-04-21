Горан САБЛИЧ: «Милевский делал вещи, которым не место в футболе»

Бывший защитник «Динамо» Горан Саблич рассказал, почему Артему Милевскому не удалось долго продержаться в хорватском «Сплите».
- Под твоим руководством в «Сплите» играл Артем Милевский, с которым ты выступал в «Динамо». Насколько комфортно вообще тренировать футболистов, с которыми вместе выходил на поле?
- Понятно, что отношения немного другие, чем с остальными ребятами. Но, все равно, тренер должен иметь авторитет. Также многое зависит от футболиста, его характера. Естественно, я хорошо знал Артема. О его футбольных качествах, наверное, не стоит рассказывать – это мастер своего дела. Но, с другой стороны, иногда он делал вещи, которым, на мой взгляд, не место в футболе. Нам не удалось долго поработать, и присутствует огорчение от этого, но у нас остались с ним хорошие отношения, – сказал Саблич.
Напомним, Милевский сыграл за «Сплит» с августа 2014 года до конца 2015 года. За это время провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
Отметим, что Саблич тренировал «Сплит» до лета 2016 года.
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Источник — ФК Динамо Киев
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миля с 2012 сбитый летчик давно, а вспоминают каждый день последнее время спустя 8 лет будто там что-то действительно значимое
миля с 2012 сбитый летчик давно, а вспоминают каждый день последнее время спустя 8 лет будто там что-то действительно значимое
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