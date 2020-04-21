Горан САБЛИЧ: «Милевский делал вещи, которым не место в футболе»

Бывший защитник «Динамо» – о времени, когда Милевский играл в «Сплите»

  • 21.04.2020 13:50
  • 1256 просмотров
  • 2 комментария
Горан САБЛИЧ: «Милевский делал вещи, которым не место в футболе»
© ФК Сплит

Бывший защитник «Динамо» Горан Саблич рассказал, почему Артему Милевскому не удалось долго продержаться в хорватском «Сплите».

- Под твоим руководством в «Сплите» играл Артем Милевский, с которым ты выступал в «Динамо». Насколько комфортно вообще тренировать футболистов, с которыми вместе выходил на поле?
- Понятно, что отношения немного другие, чем с остальными ребятами. Но, все равно, тренер должен иметь авторитет. Также многое зависит от футболиста, его характера. Естественно, я хорошо знал Артема. О его футбольных качествах, наверное, не стоит рассказывать – это мастер своего дела. Но, с другой стороны, иногда он делал вещи, которым, на мой взгляд, не место в футболе. Нам не удалось долго поработать, и присутствует огорчение от этого, но у нас остались с ним хорошие отношения, – сказал Саблич.

Напомним, Милевский сыграл за «Сплит» с августа 2014 года до конца 2015 года. За это время провел 27 матчей, забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

Отметим, что Саблич тренировал «Сплит» до лета 2016 года.  

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Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

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Комментарии
    Сергей Кенев
      Сергей Кенев, 21.04.2020 14:32
    0
    Саблич,Милевский и Юрий ГОРБУНОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 14:06
    0
    И че он там делал прям, дорожку кокса у главного тренера в кабинете предлагал разделить?
    миля с 2012 сбитый летчик давно, а вспоминают каждый день последнее время спустя 8 лет будто там что-то действительно значимое
    Ссылка
    Сергей Кенев
      Сергей Кенев, 21.04.2020 14:32
    0
    Саблич,Милевский и Юрий ГОРБУНОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 21.04.2020 14:06
    0
    И че он там делал прям, дорожку кокса у главного тренера в кабинете предлагал разделить?
    миля с 2012 сбитый летчик давно, а вспоминают каждый день последнее время спустя 8 лет будто там что-то действительно значимое
    Ссылка
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