Горан САБЛИЧ: «За Динамо я играл всем сердцем»

Бывший футболист киевского клуба поделился мнением о командде

  • 19.04.2020 18:43
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Горан САБЛИЧ: «За Динамо я играл всем сердцем»
© ФК Динамо Киев. Горан Саблич

Бывший футболист «Динамо» Горан Саблич рассказал о своем периоде карьеры в киевском клубе.

- В твоей игровой карьере было всего два клуба – «Хайдук» и киевское «Динамо». Можно утверждать, что Киев стал для тебя таким же родным, как Сплит?
- Конечно. Я провел в Киеве восемь лет, и мне все очень нравилось. Для меня это почти вторая родина. За «Динамо» я играл всегда со всем сердцем, лучшие годы своей карьеры я провел в Киеве. Поэтому я по праву чувствую себя динамовцем.

- А за время, которое ты провел в Киеве, были предложения о переходе в другие клубы?
- Были. И через агента выходили, и в клуб присылали запросы. Но меня в Киеве все устраивало, и я никогда особо серьезно не задумывался о переходе.

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Источник — ФК Динамо Киев

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