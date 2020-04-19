Горан САБЛИЧ: «За Динамо я играл всем сердцем»

Бывший футболист «Динамо» Горан Саблич рассказал о своем периоде карьеры в киевском клубе.

- В твоей игровой карьере было всего два клуба – «Хайдук» и киевское «Динамо». Можно утверждать, что Киев стал для тебя таким же родным, как Сплит?

- Конечно. Я провел в Киеве восемь лет, и мне все очень нравилось. Для меня это почти вторая родина. За «Динамо» я играл всегда со всем сердцем, лучшие годы своей карьеры я провел в Киеве. Поэтому я по праву чувствую себя динамовцем.

- А за время, которое ты провел в Киеве, были предложения о переходе в другие клубы?

- Были. И через агента выходили, и в клуб присылали запросы. Но меня в Киеве все устраивало, и я никогда особо серьезно не задумывался о переходе.