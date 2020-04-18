Динамо хочет сократить зарплаты, Тайсон намерен вернуться в Интернасьонал

Главные новости за 17-е апреля на Sport.ua

  • 18.04.2020 08:25
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Динамо хочет сократить зарплаты, Тайсон намерен вернуться в Интернасьонал
© ФК Динамо Киев

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 17-е апреля.

1. Динамо обсуждает с игроками сокращение зарплат. Киевский клуб планирует бороться с последствиями карантина.

2. Тайсон назначил дату своего возвращения в Интернасьонал. На этот раз вингер «Шахтера», похоже, настроен довольно решительно.

3. Динамо Загреб интересуется Богданом Михайличенко. Защитник «Зари» может продолжить карьеру в Хорватии

4. Октябрь! В УЕФА определились с датами старта нового сезона еврокубков. Квалификационные раунды ЛЧ и ЛЕ начнутся в конце июля или начале августа.

5. Львов пошел на сокращение зарплат игроков. Зарплата будет сокращена на 50%.

6. ВИДЕО. Новый стотысячник. Самый большой стадион мира будет построен в Китае. Новый стадион «Гуанчжоу Эвергранд» планируют завершить к концу 2022 года.

7. Василий УТКИН: «То, как Крым стал российским, очень трудно принять». Российский комментатор считает, что это было ошибкой Путина.

8. Бой Ломаченко - Лопес раньше осени не состоится. В лучшем случае в сентябре.

9. Семейный клуб Ракитичей из пятой лиги Швейцарии. Все о Пажде Мелин. Sport.ua рассказывает о клубе, созданном отцом Ивана Ракитича в маленьком швейцарском городке Мелин.

10. ЗЕЛЕНСКИЙ: «После Пасхи мы можем получить страшную статистику». Коронавирусом могут заболеть от 2% до 10% от всего населения Украины.

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Источник — Sport.ua

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