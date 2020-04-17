Динамо Загреб интересуется Богданом Михайличенко

«Динамо» Загреб проявляет интерес к левому защитнику «Зари» Богдану Михайличенко. Об этом сообщает Футбол 24.

Чемпионы Хорватии хотят омолодить позицию левого защитника, на которой выступают 31-летний Марин Леовац и 29-летний Франсуа Мубандже.

Transfermarkt оценивает Михайличенко в 800 тысяч евро. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей за «Зарю» во всех турнирах. В них он забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Контракт Михайличенко с «Зарей» действует до 2023 года.

Ранее сам защитник заявил, что хочет продолжить карьеру в Бельгии.