Динамо Загреб интересуется Богданом Михайличенко

«Динамо» Загреб проявляет интерес к левому защитнику «Зари» Богдану Михайличенко. Об этом сообщает Футбол 24.
Чемпионы Хорватии хотят омолодить позицию левого защитника, на которой выступают 31-летний Марин Леовац и 29-летний Франсуа Мубандже.
Transfermarkt оценивает Михайличенко в 800 тысяч евро. В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей за «Зарю» во всех турнирах. В них он забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Контракт Михайличенко с «Зарей» действует до 2023 года.
Ранее сам защитник заявил, что хочет продолжить карьеру в Бельгии.
Источник — Футбол 24
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