Михайличенко хочет продолжить карьеру в Бельгии

Защитник «Зари» Богдан Михайличенко рассказал о том, в каком из европейских чемпионатов хотел бы продолжить карьеру:

«Если в плане продолжения карьеры, то бельгийское первенство. Это не топ-европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют. Футбол в Бельгии на подъеме. И как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются.

А уже через бельгийское первенство можно попасть, допустим, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию».

Ранее Михайличенко признался, что мечтает о сборной Украины.