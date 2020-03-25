Михайличенко хочет продолжить карьеру в Бельгии

Защитник «Зари» Богдан Михайличенко рассказал о том, в каком из европейских чемпионатов хотел бы продолжить карьеру:
«Если в плане продолжения карьеры, то бельгийское первенство. Это не топ-европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют. Футбол в Бельгии на подъеме. И как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются.
А уже через бельгийское первенство можно попасть, допустим, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию».
Ранее Михайличенко признался, что мечтает о сборной Украины.
Источник — zbirna.com
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