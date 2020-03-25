Михайличенко хочет продолжить карьеру в Бельгии

Защитник «Зари» рассказал о своих планах на будущее

  • 25.03.2020 14:21
  • 1349 просмотров
  • 3 комментария
Михайличенко хочет продолжить карьеру в Бельгии
© ФК Заря Луганск. Богдан Михайличенко

Защитник «Зари» Богдан Михайличенко рассказал о том, в каком из европейских чемпионатов хотел бы продолжить карьеру:

«Если в плане продолжения карьеры, то бельгийское первенство. Это не топ-европейский чемпионат, но там много молодых футболистов, которые прогрессируют. Футбол в Бельгии на подъеме. И как показывает практика, украинские игроки там неплохо приживаются.

А уже через бельгийское первенство можно попасть, допустим, в Англию, Италию или Испанию, где сразу заиграть не так просто. Сначала нужно пройти, если можно так сказать, европейскую адаптацию».

Ранее Михайличенко признался, что мечтает о сборной Украины.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    sidor brens
    online
      sidor brens, 25.03.2020 15:01
    0
    Чи не звезда
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2020 14:40
    +2
    Блин, я на секунду подумал, что речь о другом Михайличенко...
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 25.03.2020 14:32
    +1
    Здраво
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 25.03.2020 14:40
    +2
    Блин, я на секунду подумал, что речь о другом Михайличенко...
    Ссылка
    Oles Khorungiy
    online
      Oles Khorungiy, 25.03.2020 14:32
    +1
    Здраво
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 25.03.2020 15:01
    0
    Чи не звезда
    Ссылка
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