Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сборная Украины? Эта мечта всегда со мной»

Защитник «Зари» ждет вызова в украинскую национальную команду

  • 25.03.2020 11:15
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Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сборная Украины? Эта мечта всегда со мной»
© ФК Заря Луганск. Богдан Михайличенко

23-летний украинский защитник «Зари» Богдан Михайличенко, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», ждет вызова в сборную Украины по футболу.

— В последнее время журналисты начали сватать тебя в сборную Украины. Польщен таким вниманием?
— Очень приятно. Я стараюсь в каждом матче действовать на своем максимуме, но и понимаю, что предстоит еще много работать, чтобы заслужить вызов в главную команду страны. Эта мечта всегда со мной.

— Перенос Евро на 2021-й год тебе на руку? Есть время поднабраться опыта…
— Возможно (улыбается). Но я над этим как-то не задумывался. Нужно прибавлять с каждым месяцем, с каждой неделей, а там как получится.

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Источник — zbirna.com

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