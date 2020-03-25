Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сборная Украины? Эта мечта всегда со мной»

23-летний украинский защитник «Зари» Богдан Михайличенко, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», ждет вызова в сборную Украины по футболу.

— В последнее время журналисты начали сватать тебя в сборную Украины. Польщен таким вниманием?

— Очень приятно. Я стараюсь в каждом матче действовать на своем максимуме, но и понимаю, что предстоит еще много работать, чтобы заслужить вызов в главную команду страны. Эта мечта всегда со мной.

— Перенос Евро на 2021-й год тебе на руку? Есть время поднабраться опыта…

— Возможно (улыбается). Но я над этим как-то не задумывался. Нужно прибавлять с каждым месяцем, с каждой неделей, а там как получится.