Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Сборная Украины? Эта мечта всегда со мной»

23-летний украинский защитник «Зари» Богдан Михайличенко, чей контракт принадлежит киевскому «Динамо», ждет вызова в сборную Украины по футболу.
— В последнее время журналисты начали сватать тебя в сборную Украины. Польщен таким вниманием?
— Очень приятно. Я стараюсь в каждом матче действовать на своем максимуме, но и понимаю, что предстоит еще много работать, чтобы заслужить вызов в главную команду страны. Эта мечта всегда со мной.
— Перенос Евро на 2021-й год тебе на руку? Есть время поднабраться опыта…
— Возможно (улыбается). Но я над этим как-то не задумывался. Нужно прибавлять с каждым месяцем, с каждой неделей, а там как получится.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.