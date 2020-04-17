Семейный клуб Ракитичей из пятой лиги Швейцарии. Все о Пажде Мелин

Приехав в швейцарский городок Мелин, чье население составляет порядка 10 тысяч жителей, вы увидите много полей и старинных деревянных сооружений, а на его окраине обязательно обратите внимание на современный спортивный комплекс «Штайнли». Он является домом для местного клуба «Пажде Мелин», выступающего аж в пятой по силе лиге страны. Казалось бы, что тут может быть особенного? Ничего, если не считать того, что принадлежит он семье Ракитичей.

Президент «Пажде Мелин» – Лука Ракитич, отец знаменитого полузащитника «Барселоны», а главный тренер – Деян Ракитич, старший брат Ивана.

Лука Ракитич родился в 1962 году в небольшой хорватской деревушке Сикиревчи. Жить было особо не на что, поэтому практически вся работоспособная молодежь всеми силами пыталась эмигрировать. Изначально Лука не хотел покидать Югославию, ведь играл за юношескую сборную страны, и имел неплохие задатки. Однако заиграть на высоком уровне ему так не удалось, а в возрасте 22 лет он переехал в Швейцарию. Позднее к нему переехала и жена Ката с трехлетним сыном Деяном.

В 1988 году в Мелине родился Иван Ракитич, а в 1989 Лука основал «Динамо Мелин», клуб-предшественник «Пажде». Это были очень тяжелые времена для хорватского народа, который из-за войны был вынужден покидать родные места. В связи с этим «Динамо Мелин» стало пристанищем для многих хорватов, лишившихся дома. Лука дал им работу в клубе и помог выжить.

В 1993 клуб был переименован в «Пажде», что в переводе с хорватского означает «друзья».

Находясь в Швейцарии, отец Ракитича всегда продолжал чувствовать связь с родиной. Именно поэтому эмблема клуба максимально похожа на логотип Федерации футбола Хорватии, присутствуют даже знаменитые шашечки. Так что, когда перед Иваном встал выбор, какую сборную представлять на международном уровне, отец сделал все, чтобы он выступал за историческую родину.

Связь «Пажде Мелин» с Иваном Ракитичем

Официально вице-чемпион мира не имеет никакого отношения к клубу своего отца. Однако по всей базе «Пажде Мелин» висят его фотографии. Иван – гордость Мелина. Человек, прославляющий это место.

Раз в две недели Иван присылает отцу деньги на содержание клуба. Он вложился в улучшение базы клуба, а также обеспечил новыми домами всю свою семью, включая сестру Николь. Иногда игроки «Пажде Мелин» всем составом летают в Барселону, чтобы вживую увидеть игру местной легенды.

Но сам Иван не любит упоминать об этом. «Пажде Мелин» – проект, в который душу и сердце вложил его отец. Он просто чувствует долг перед ним, поэтому никак не афиширует свою помощь.

Возможно, после окончания карьеры Ракитич вернется в родные места, и унаследует дело отца. Но пока что об этом говорить очень рано.

Соперники очень не любят «Пажде Мелин»

Клуб Ракитичей отличается от большинства любительских клубов Швейцарии, ведь у него есть своя философия. В игроков, которые не обладают особым мастерством, изначально закладывается, что они не имеют права проиграть без боя. Из-за этого «Пажде Мелин» имеет репутацию одной из самых жестких команд во всей стране.

Апогеем стал инцидент в сентябре прошлого года. «Пажде Мелин» на выезде проиграл одной из сильнейших команд лиги «Цофингену», но игроки были крайне недовольны действиями арбитра. Настолько недовольны, что решили напасть на него и побить. Бедолаге пришлось убегать в свою комнату от всей команды. Чтобы урегулировать ситуацию, в дело вмешалась полиция.

Этот инцидент попал на главную страницу всех ведущих спортивных изданий Швейцарии, создав клубу негативный имидж. Дошло даже до того, что двое зачинщиков драки были отстранены от футбола до мая 2021 года. Клубу все же удалось выиграть апелляцию, сократив срок дисквалификации до шести месяцев. Однако негативный след все равно остался.

«Пажде Мелин» – чемпионы мира и Европы

Да-да. Немногие клубы могут похвастаться подобным статусом. «Пажде Мелин» – может.

Дело в том, что Федерация футбола Хорватии регулярно проводит чемпионаты мира и Европы среди клубов, основанных хорватскими общинами. В разные времена на мировом первенстве были представлены подобные клубы из Франции, Канады, США, Австралии, Германии, Сербии и Швеции. Так вот «Пажде Мелин» являются действующими триумфаторами обоих турниров.

Успехи в этих чемпионатах очень важны для Луки Ракитича. Благодаря таким турнирам, хорваты со всего мира объединяются, и еще сильнее ощущают связь с родиной. Некоторые считают, что участие в них для президента клуба важнее, чем игры регулярного сезона в пятой лиге.

Сам Лука неоднократно заявлял, что «Пажде Мелин» открыт для футболистов всех национальностей, но реальность такова, что в заявке клуба числятся только четыре игрока с швейцарским паспортом и один бразилец. Все остальные – хорваты (сразу семь игроков), сербы, черногорцы, боснийцы и словенцы.

Так что как бы не сложилась дальнейшая судьба «Пажде Мелин», он навсегда останется семейным клубом с особыми ценностями и традициями.

Илья КВИТКИН