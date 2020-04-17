Львов пошел на сокращение зарплат игроков

Журналист телеканалов «Футбол» Игорь Бурбас заявил, что ФК «Львов» в связи с карантином решил сократить зарплаты своим игрокам:
Львів став першим клубом української еліти, який пішов на скорочення зарплат. Гравцям оголосили, що під час карантину платитимуть лише половину зарплати. Тим нічого не лишалося як погодитись. Інші в УПЛ не сідали з футболістами за стіл перемовин. Поки.— Igor Burbas (@iburbas) April 17, 2020
Ранее стало известно о том, что клубы УПЛ получили письмо от ФИФА, в котором получили разрешение на сокращение зарплат игрокам.
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Источник — Twitter
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