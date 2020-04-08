МЕЛИКЯН: «Будем с игроками работать группами в Киеве, Львове и Харькове»

Главный тренер «Львова» Егише Меликян поделился планами на возобновление тренировок команды.
«В Киеве есть 4 наших футболиста. Я уже решил, что лично с ними буду встречаться и делать групповую работу. К бразильцам во Львов я отправляю помощника, который будет с ними там работать - группами по 3-4 человека. В Харькове другой помощник, будет работать с игроками.
Вот так будем выходить из этой ситуации. Я думаю, справимся», - сказал Меликян.
Ранее Меликян признался, что боится коронавируса.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.