МЕЛИКЯН: «Будем с игроками работать группами в Киеве, Львове и Харькове»

Наставник «Львова» рассказал о тренировочном процессе во время карантина

  • 08.04.2020 10:33
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МЕЛИКЯН: «Будем с игроками работать группами в Киеве, Львове и Харькове»
© ФК Львов. Егише Меликян

Главный тренер «Львова» Егише Меликян поделился планами на возобновление тренировок команды. 

«В Киеве есть 4 наших футболиста. Я уже решил, что лично с ними буду встречаться и делать групповую работу. К бразильцам во Львов я отправляю помощника, который будет с ними там работать - группами по 3-4 человека. В Харькове другой помощник, будет работать с игроками.

Вот так будем выходить из этой ситуации. Я думаю, справимся», - сказал Меликян.

Ранее Меликян признался, что боится коронавируса.

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Источник — Футбол 1/2/3

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