Егише МЕЛИКЯН: «Мы все боимся вируса»

40-летний главный тренер «Львова» Егише Меликян поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19 и возможной приостановке чемпионата Украины.
«Должны действовать, как и все. Мы, люди, должны быть осторожными. Мы все боимся вируса. Должны выполнять все, что нам советуют доктора», — отметил Меликян.
Решение о приостановке чемпионата Украины может быть принято во вторник, 17-го марта.
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Источник — Футбольный формат
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