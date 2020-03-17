Егише МЕЛИКЯН: «Мы все боимся вируса»

40-летний главный тренер «Львова» Егише Меликян поделился мнением о пандемии коронавируса COVID-19 и возможной приостановке чемпионата Украины.

«Должны действовать, как и все. Мы, люди, должны быть осторожными. Мы все боимся вируса. Должны выполнять все, что нам советуют доктора», — отметил Меликян.

Решение о приостановке чемпионата Украины может быть принято во вторник, 17-го марта.