Василий УТКИН: «То, как Крым стал российским, очень трудно принять»

Российский комментатор считает, что это было ошибкой Путина

  • 17.04.2020 12:49
  • 752 просмотра
  • 1 комментарий
Василий УТКИН: «То, как Крым стал российским, очень трудно принять»
© Матч ТВ. Василий Уткин

Российский журналист Василий Уткин высказал свое отношение к аннексии Крыма.
 
– Когда вы говорите, что Россия незаконно присоединила Крым, вы не боитесь? Ведь в России это серьезное заявление. Вам не страшно?
– Нет. Я даже не понимаю, о чем вы спрашиваете.
 
– Вы понимаете, что то, что Россия отняла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе, это большая историческая ошибка Путина?
– Да, конечно. Ведь это повлекло за собой серьезные последствия.
 
– Россияне в подавляющей массе или среди ваших знакомых понимают, что те проблемы, что у них есть, они из-за того, что Россия отняла Крым, что пришли санкции за Донбасс – и так далее?
– Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится.
 
Для меня первым проявлением, что все здорово пошло не туда, стало то самое заседание «Единой России», где было объявлено, что Путин возвращается. Я очень расстроился, что они решили это без меня, ведь это меня касается, как и других 140 миллионов парней и девчонок вроде меня. Для меня поворот случился именно тогда, все остальное – проявление.
 
Сейчас гораздо важнее говорить не о соотношении людей, которые хотят вернуть Крым в состав Украины, и тех, кто хочет, чтобы полуостров оставался российским. Я думаю, что это соотношение сейчас гораздо менее актуально, чем соотношение людей, которые с восторгом приняли присоединение Крыма, а сейчас разочарованы тем, что с ними происходит. Вот это соотношение гораздо более актуально.
 
Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию.
 
То, как Крым стал российским, очень трудно принять, я не считаю, что это справедливо, – сказал Уткин.

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Источник — Алеся Бацман

(4 голоса)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.04.2020 12:54
    +1
    +1 адекватный россиянин. Таких, увы, мало, по крайней мере, публично высказывающих свое мнение
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 17.04.2020 12:54
    +1
    +1 адекватный россиянин. Таких, увы, мало, по крайней мере, публично высказывающих свое мнение
    Ссылка
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