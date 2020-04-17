Василий УТКИН: «То, как Крым стал российским, очень трудно принять»

Российский журналист Василий Уткин высказал свое отношение к аннексии Крыма.



– Когда вы говорите, что Россия незаконно присоединила Крым, вы не боитесь? Ведь в России это серьезное заявление. Вам не страшно?

– Нет. Я даже не понимаю, о чем вы спрашиваете.



– Вы понимаете, что то, что Россия отняла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе, это большая историческая ошибка Путина?

– Да, конечно. Ведь это повлекло за собой серьезные последствия.



– Россияне в подавляющей массе или среди ваших знакомых понимают, что те проблемы, что у них есть, они из-за того, что Россия отняла Крым, что пришли санкции за Донбасс – и так далее?

– Люди моего круга общения рассматривают Крым и Донбасс как проявление тех проблем, которые и привели Россию к тому положению, в котором она сейчас находится.



Для меня первым проявлением, что все здорово пошло не туда, стало то самое заседание «Единой России», где было объявлено, что Путин возвращается. Я очень расстроился, что они решили это без меня, ведь это меня касается, как и других 140 миллионов парней и девчонок вроде меня. Для меня поворот случился именно тогда, все остальное – проявление.



Сейчас гораздо важнее говорить не о соотношении людей, которые хотят вернуть Крым в состав Украины, и тех, кто хочет, чтобы полуостров оставался российским. Я думаю, что это соотношение сейчас гораздо менее актуально, чем соотношение людей, которые с восторгом приняли присоединение Крыма, а сейчас разочарованы тем, что с ними происходит. Вот это соотношение гораздо более актуально.



Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию.



То, как Крым стал российским, очень трудно принять, я не считаю, что это справедливо, – сказал Уткин.

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