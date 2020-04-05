УТКИН: «В Беларуси все зависит от слов Батьки, а у него явно не все дома»

Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси.



«Поощрение этого чемпионата убеждает безумных людей, которые его проводят, в том, что они все правильно делают. А о людях, которые там играют, думают, чем они рискуют? Чем рискуют болельщики, которые приходят на стадион. Ведь игра в период пандемии – это взаимная ответственность. Может быть, вы здоровы, а быть может, в вас некоторое время живет бессимптомный вирус. Сколько уже было примеров таких. А вы ходите и разносите заразу! Это разве не ответственность?



В Беларуси все зависит от слов Батьки Лукашенко, а у него явно не все дома. У него точно не все дома. Я даже не буду извиняться. Он не объявил карантин, поэтому у него не все дома! Все там, где хотят. А футболисты должны рисковать своим здоровьем и нервами», – сказал Уткин на своем Youtube-канале.



Напомним, чемпионат Беларуси – единственное элитное первенство в Европе, которое не было приостановлено из-за пандемии коронавируса.



Отметим, что по данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на 5 апреля в Беларуси было зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 5 смертельных случаев.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси по футболу могут приостановить в понедельник.