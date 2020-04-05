УТКИН: «В Беларуси все зависит от слов Батьки, а у него явно не все дома»

Специалист назвал причину, почему в Беларуси не объявили карантин

  • 05.04.2020 13:52
  • 558 просмотров
  • 2 комментария
УТКИН: «В Беларуси все зависит от слов Батьки, а у него явно не все дома»
© Матч ТВ. Василий Уткин

Российский журналист Василий Уткин поделился мнением о продолжении чемпионата Беларуси.
 
«Поощрение этого чемпионата убеждает безумных людей, которые его проводят, в том, что они все правильно делают. А о людях, которые там играют, думают, чем они рискуют? Чем рискуют болельщики, которые приходят на стадион. Ведь игра в период пандемии – это взаимная ответственность. Может быть, вы здоровы, а быть может, в вас некоторое время живет бессимптомный вирус. Сколько уже было примеров таких. А вы ходите и разносите заразу! Это разве не ответственность?
 
В Беларуси все зависит от слов Батьки Лукашенко, а у него явно не все дома. У него точно не все дома. Я даже не буду извиняться. Он не объявил карантин, поэтому у него не все дома! Все там, где хотят. А футболисты должны рисковать своим здоровьем и нервами», – сказал Уткин на своем Youtube-канале.
 
Напомним, чемпионат Беларуси – единственное элитное первенство в Европе, которое не было приостановлено из-за пандемии коронавируса.
 
Отметим, что по данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на 5 апреля в Беларуси было зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 5 смертельных случаев.

Ранее сообщалось, что чемпионат Беларуси по футболу могут приостановить в понедельник.

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    sancho_v
    online
      sancho_v, 05.04.2020 14:12
    +2
    Кому интересно, что говорит этот бурдюк с говном?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.04.2020 14:00
    0
    Ну человек у которого не все дома узнает такого же из далека!
    Ссылка
    sancho_v
    online
      sancho_v, 05.04.2020 14:12
    +2
    Кому интересно, что говорит этот бурдюк с говном?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 05.04.2020 14:00
    0
    Ну человек у которого не все дома узнает такого же из далека!
    Ссылка
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