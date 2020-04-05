Чемпионат Беларуси по футболу могут приостановить в понедельник

Известный шоумен Вадим Галыгин заявил, что располагает инсайдерской информацией о скорой приостановке чемпионата Беларуси.



«Пандемия коронавируса – дело-то серьезное. В понедельник, скорее всего, будет принято решение, я так думаю, о приостановке чемпионата Беларуси. Уже и молодежь не играет… В общем, есть такая информация.



События, которые развиваются в мире, вносят коррективы в этот замечательный праздник футбола. Потому что мы радовались тому, что зрители со всего мира увидели белорусский футбол, белорусские клубы. Появились какие-то фан-клубы, как у «Слуцка».



И хотел бы обратиться ко всем людям, которые отпускают шуточки по поводу уровня белорусского футбола, трансляций матча и тому подобное. Зато он, футбол, есть! Он сейчас идет. Не надо шутить. Все стараются, а мир узнает много новых имен, хороших футболистов. И я не могу сказать, что белорусский чемпионат скучный. Количество голов, тех же пенальти (пять пенальти, как в матче «Слуцк» – Славия. – прим.) – есть интересные игровые моменты. Поэтому я бы то, что происходит, скучным никак не назвал бы», – сказал Галыгин.

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