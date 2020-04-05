Генсек БФФ: «Нет причин останавливать чемпионат Беларуси»

Сергей Жардецкий считает, что ситуация под контролем

  • 05.04.2020 11:35
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Генсек БФФ: «Нет причин останавливать чемпионат Беларуси»
© БФФ. Сергей Жардецкий

Генеральный секретарь Белорусской федерации футбола Сергей Жардецкий рассказал, что не видит причин для остановки чемпионата.
 
«Анализируем ситуацию ежедневно. Мы полностью доверяем нашей системе здравоохранения. В настоящее время нет причин останавливать чемпионат. 
 
Понимаем, что ситуация в некоторых странах очень серьезная, но, посоветовавшись с соответствующими органами в Беларуси, понимаем, что наша лига может продолжать функционировать на данный момент. Ситуация в Беларуси на самом деле не настолько критична, чтобы закрыть турнир.
 
Учитывая, что посещаемость составляет в среднем чуть более 1000 болельщиков, пытаемся расположить людей на определенном расстоянии друг от друга.
 
Дополнительная популяризация полезна для белорусского футбола. Очевидно, что есть интерес к телевизионным правам, и ряд стран вещает наше первенство. Но я думаю, что сейчас не время смотреть на это с коммерческой точки зрения. Футбол может быть способом расслабиться в нынешнем потоке тревожных эпидемиологических новостей», – сказал Жардецкий.
 
Отметим, что по данным Университета Джона Хопкинса по состоянию на 5 апреля в Беларуси было зарегистрировано 440 подтвержденных случаев заражения COVID-19 и 5 смертельных случаев.

Ранее Калиниченко потребовал остановить чемпионат Беларуси.

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Источник — ESPN

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