Калиниченко потребовал остановить чемпионат Беларуси

Матчи белорусского первенства продолжают проводить, несмотря на пандемию коронавируса

  • 04.04.2020 20:48
  • 933 просмотра
  • 4 комментария
Калиниченко потребовал остановить чемпионат Беларуси
© Twitter. Максим Калиниченко

41-летний экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко потребовал остановить чемпионат Беларуси по футболу, матчи которого продолжают проходить, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», — написал Калиниченко в твиттере.

Ранее Калиниченко призывал к соблюдению карантинных мер.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.04.2020 21:27
    +2
    Заткните кто-нибудь это чмо, я вас умоляю
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 04.04.2020 21:19
    0
    А фоточку вы конечно приплели провакационную
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 04.04.2020 21:19
    0
    Да не. Пусть гуляют. Будет с чем сравнить
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 21:01
    +2
    ого, как громко))
    потребовал)))
    прокукарекал!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 04.04.2020 21:27
    +2
    Заткните кто-нибудь это чмо, я вас умоляю
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 04.04.2020 21:01
    +2
    ого, как громко))
    потребовал)))
    прокукарекал!
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 04.04.2020 21:19
    0
    А фоточку вы конечно приплели провакационную
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 04.04.2020 21:19
    0
    Да не. Пусть гуляют. Будет с чем сравнить
    Ссылка
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