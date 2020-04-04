41-летний экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко потребовал остановить чемпионат Беларуси по футболу, матчи которого продолжают проходить, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
«Остановите кто-нибудь этот чемпионат, я вас умоляю», — написал Калиниченко в твиттере.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
потребовал)))
прокукарекал!
потребовал)))
прокукарекал!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.