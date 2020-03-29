Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Умные, просто посидите дома»

41-летний экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о важности соблюдения карантина во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
«Сегодня мир поделился на паникеров (тех, кто сидит дома) и на умных (кому все пох@й), завтра он может поделиться на живых и на не очень... Умные, не нужно мне рассказывать о мировом заговоре, просто проявите благоразумие — посидите дома», — написал Калиниченко в твиттере.
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Источник — Twitter
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