Динамо обсуждает с игроками сокращение зарплат

Киевский клуб планирует бороться с последствиями карантина

  • 17.04.2020 21:41
  • 422 просмотра
  • 2 комментария
Динамо обсуждает с игроками сокращение зарплат
© ФК Динамо. Игорь Суркис

«Динамо» может сократить зарплаты игрокам команды. На такой шаг киевский клуб может пойти в связи с карантином, который привел к паузе в чемпионате Украины.

Сейчас руководство клуба обсуждает возможное сокращение зарплат с игроками. Зарплаты за март могут быть сокращены на небольшой процент, а за апрель – даже на 50%.

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не может заставлять игроков идти на сокращение зарплат.

На сокращение зарплат в связи с карантином уже пошел ФК «Львов».

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 21:57
    0
    Пример для других украинских клубов
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.04.2020 21:46
    +2
    Молодцы
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.04.2020 21:46
    +2
    Молодцы
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 21:57
    0
    Пример для других украинских клубов
    Ссылка
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