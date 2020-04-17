Динамо обсуждает с игроками сокращение зарплат

«Динамо» может сократить зарплаты игрокам команды. На такой шаг киевский клуб может пойти в связи с карантином, который привел к паузе в чемпионате Украины.
Сейчас руководство клуба обсуждает возможное сокращение зарплат с игроками. Зарплаты за март могут быть сокращены на небольшой процент, а за апрель – даже на 50%.
Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что не может заставлять игроков идти на сокращение зарплат.
На сокращение зарплат в связи с карантином уже пошел ФК «Львов».
Источник — Трибуна
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