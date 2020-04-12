Отменен теннисный турнир в Монреале, Демьяненко покинул словацкую Нитру

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11-е апреля.

1. Шикарная жизнь Криштиану Роналду. Португалец – уникальное явление для современного футбола, и он любит окружать себя дорогими вещами.

2. Лучшие из лучших. Топ-10 центрфорвардов чемпионата Украины. «Селя», «Истребитель», натурализованный бразилец, «Леон-киллер» и просто «Царь».

3. Крутые виражи: фильм о ямайских бобслеистах. Виталий Пасичный рассказывает о фильме-чемпионе про спортсменов-аутсайдеров.

4. КРАУЧ: «Когда увидел, что за Ливерпуль играет Воронин – пожалел, что ушел». Английский форвард вспомнил, когда играл за «красных».

5. Отменен большой теннисный турнир в Монреале, запланированный на август. Возможно, в летние месяцы болельщики не увидят теннисных сражений.

6. ВИДЕО. Украинский боксер убегает от американской полиции во время карантина. Иван Редкач не соблюдает правила карантина.

7. Демьяненко покинул словацкую Нитру. Сотрудничество оказалось недолгим.

8. Четыре игрока Манчестер Сити, которые могут стать тренерами. Многие футболисты «горожан» талантливы на поле, однако кто из них способен проявить себя в коучах?

9. КОНОПЛЯНКА: «Шипы Горяинова пролетели возле мозгов, я реанимацию вызывал». Хавбек вспомнил, какая бойня была во время матчей «Днепра» и «Металлиста».

10. ВИДЕО. Решил переехать. Как выглядит новая роскошная вилла Роналду. Криштиану арендует для семьи потрясающую недвижимость с видом на океан.