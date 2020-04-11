ВИДЕО. Решил переехать. Как выглядит новая роскошная вилла Роналду

Криштиану арендует для семьи потрясающую недвижимость с видом на океан

  • 11.04.2020 21:42
  • 2384 просмотра
  • 3 комментария
ВИДЕО. Решил переехать. Как выглядит новая роскошная вилла Роналду
© The Sun

Португальский форвард Криштиану Роналду арендовал для своей семьи потрясающую виллу с видом на океан.

35-летний нападающий «Ювентуса» выбрал виллу с ценой аренды в 3500 фунтов стерлингов в неделю в отдаленном месте недалеко от рыбацкой деревни Каникал в Португалии. Очевидно, ему надоело пребывание в роскошной квартире в столице Мадейры, Фуншале, во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Роналду разместил в Instagram видео, на котором он проводит спринт с Джорджиной Родригес на спуске рядом с домом с красной крышей и большим садом, очень отличающимся от огромной городской квартиры, которую он купил в прошлом году и в которой останавливался во время карантина.

Затем одна из португальских газет показала фотографии великолепной недвижимости с роскошной обстановкой, в которую переехала семья Роналду.

См. также: Шикарная жизнь Криштиану Роналду

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My beautiful training partner!🏃🏻‍♀️💪🏽 #stayactive #stayhome

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

 
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Источник — The Sun

(4 голоса)

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Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 11.04.2020 22:50
    0
    За таку ціну могли б кухню і краще зробити))
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 11.04.2020 22:24
    0
    шкода що гроші дали...
    Ссылка
    Максим Котов
    online
      Максим Котов, 11.04.2020 22:22
    0
    За двадцатку в месяц, прям дешево как-то)
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 11.04.2020 22:50
    0
    За таку ціну могли б кухню і краще зробити))
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 11.04.2020 22:24
    0
    шкода що гроші дали...
    Ссылка
    Максим Котов
    online
      Максим Котов, 11.04.2020 22:22
    0
    За двадцатку в месяц, прям дешево как-то)
    Ссылка
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