ВИДЕО. Решил переехать. Как выглядит новая роскошная вилла Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду арендовал для своей семьи потрясающую виллу с видом на океан.

35-летний нападающий «Ювентуса» выбрал виллу с ценой аренды в 3500 фунтов стерлингов в неделю в отдаленном месте недалеко от рыбацкой деревни Каникал в Португалии. Очевидно, ему надоело пребывание в роскошной квартире в столице Мадейры, Фуншале, во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Роналду разместил в Instagram видео, на котором он проводит спринт с Джорджиной Родригес на спуске рядом с домом с красной крышей и большим садом, очень отличающимся от огромной городской квартиры, которую он купил в прошлом году и в которой останавливался во время карантина.

Затем одна из португальских газет показала фотографии великолепной недвижимости с роскошной обстановкой, в которую переехала семья Роналду.

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