КРАУЧ: «Когда увидел, что за Ливерпуль играет Воронин – пожалел, что ушел»

39-летний нападающий Питер Крауч рассказал о своем сожалении в футболе.

«Происходят разные вещи, которые нужно просто принять, будь это даже проигранный финал Лиги чемпионов в 2007 году. Но больше всего сожалею об уходе из «Ливерпуля». Тогда Рафа Бенитес был даже рад меня отпустить, ведь я всегда был лишь планом Б.

Одной из причин моего трансфера в «Портсмут» стало то, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес начали хорошо взаимодействовать. Впрочем, когда спустя 18 месяцев я увидел, что на матчи выходят Андрей Воронин и Давид Нгог, сожаление пришло», - сказал Крауч.

Напомним, что Крауч играл за «Ливерпуль» с 2005 по 2008 год.

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