КРАУЧ: «Когда увидел, что за Ливерпуль играет Воронин – пожалел, что ушел»

Английский форвард вспомнил, когда играл за «красных»

  • 11.04.2020 11:10
  • 1487 просмотров
  • 4 комментария
КРАУЧ: «Когда увидел, что за Ливерпуль играет Воронин – пожалел, что ушел»
© ФК Ливерпуль. Питер Крауч (справа)

39-летний нападающий Питер Крауч рассказал о своем сожалении в футболе.

«Происходят разные вещи, которые нужно просто принять, будь это даже проигранный финал Лиги чемпионов в 2007 году. Но больше всего сожалею об уходе из «Ливерпуля». Тогда Рафа Бенитес был даже рад меня отпустить, ведь я всегда был лишь планом Б.

Одной из причин моего трансфера в «Портсмут» стало то, что Стивен Джеррард и Фернандо Торрес начали хорошо взаимодействовать. Впрочем, когда спустя 18 месяцев я увидел, что на матчи выходят Андрей Воронин и Давид Нгог, сожаление пришло», - сказал Крауч.

Напомним, что Крауч играл за «Ливерпуль» с 2005 по 2008 год.

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Источник — Daily Mail

(6 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 11.04.2020 12:20
    0
    Lesovij7, 11.04.2020 11:23
    Питер та ты ж высокая бесполезная ху-ня
    Для футбола Ливерпуля подобная палка как раз нужна
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 11.04.2020 11:23
    -1
    Питер та ты ж высокая бесполезная ху-ня
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 11.04.2020 11:23
    -1
    Питер та ты ж высокая бесполезная ху-ня
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 11.04.2020 11:23
    -1
    Питер та ты ж высокая бесполезная ху-ня
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 11.04.2020 12:20
    0
    Lesovij7, 11.04.2020 11:23
    Питер та ты ж высокая бесполезная ху-ня
    Для футбола Ливерпуля подобная палка как раз нужна
    Ссылка
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