ВИДЕО. Крауч взял интервью у Клоппа

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч взял интервью у нынешнего наставника «красных» Юргена Клоппа.
Клопп рассказал, как настраивает своих игроков на победные серии и где хранит свои трофеи. Хоть разговор и не вышел очень долгим, Юрген, как обычно, зарядил каждую его минуту позитивной энергетикой.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.