ВИДЕО. Крауч взял интервью у Клоппа

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч взял интервью у нынешнего наставника «красных» Юргена Клоппа.

Клопп рассказал, как настраивает своих игроков на победные серии и где хранит свои трофеи. Хоть разговор и не вышел очень долгим, Юрген, как обычно, зарядил каждую его минуту позитивной энергетикой.