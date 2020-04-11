КОНОПЛЯНКА: «Шипы Горяинова пролетели возле мозгов, я реанимацию вызывал»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка во время прямого эфира в Instagram вспомнил неприятный момент, который произошел в 2011 году в матче «Днепра», за который он выступал, и харьковского «Металлиста»:

«Никогда не забуду, как шипы Горяинова пролетели у меня возле глаз. Я уже на всякий случай «реанимацию вызывал». И кто мог подумать, что именно в этом моменте, когда шипы пролетают у меня возле мозгов, я получаю травму и выбываю на два месяца из-за того, что мне сзади наступают на икру. Как это вероятно? Просто у меня икры, как говорит Марлос, как у elephant, – тяжело их не зацепить.

Я тот матч не забуду никогда – это была такая бойня! Игры с «Металлистом» были очень серьезные. А когда мы ехали через весь Харьков? Было такое чувство, что люди поднимают наш автобус и хотят его просто раскачать. Вот такое они создавали давление, чтобы мы начинали переживать, думали не о футболе».