КОНОПЛЯНКА: «Шипы Горяинова пролетели возле мозгов, я реанимацию вызывал»

Хавбек вспомнил, какая бойня была во время матчей «Днепра» и «Металлиста»

  • 11.04.2020 23:41
  • 569 просмотров
  • 0 комментариев
КОНОПЛЯНКА: «Шипы Горяинова пролетели возле мозгов, я реанимацию вызывал»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка во время прямого эфира в Instagram вспомнил неприятный момент, который произошел в 2011 году в матче «Днепра», за который он выступал, и харьковского «Металлиста»:

«Никогда не забуду, как шипы Горяинова пролетели у меня возле глаз. Я уже на всякий случай «реанимацию вызывал». И кто мог подумать, что именно в этом моменте, когда шипы пролетают у меня возле мозгов, я получаю травму и выбываю на два месяца из-за того, что мне сзади наступают на икру. Как это вероятно? Просто у меня икры, как говорит Марлос, как у elephant, – тяжело их не зацепить.

Я тот матч не забуду никогда – это была такая бойня! Игры с «Металлистом» были очень серьезные. А когда мы ехали через весь Харьков? Было такое чувство, что люди поднимают наш автобус и хотят его просто раскачать. Вот такое они создавали давление, чтобы мы начинали переживать, думали не о футболе».

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности