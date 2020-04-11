Демьяненко покинул словацкую Нитру

Анатолий Демьяненко покинул пост главного тренера словацкой «Нитры». Об этом сообщает Sport Arena.

Причины, по которым стороны приняли решение прекратить сотрудничество, не известны.

60-летний Демьяненко возглавил «Нитру» только в январе текущего года и успел провести с командой всего 4 матча. В них он одержал одну победу, еще раз сыграл вничью и потерпел два поражения.