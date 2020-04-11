Четыре игрока Манчестер Сити, которые могут стать тренерами

Многие футболисты «горожан» талантливы на поле, однако кто из них способен проявить себя в коучах?

  • 11.04.2020 10:58
  • 556 просмотров
  • 0 комментариев
Четыре игрока Манчестер Сити, которые могут стать тренерами
© Instagram. Фернандиньо

Являясь одним из главных тактических гуру современности, Пеп Гвардиола, без сомнения, делится многими своими идеями с футболистами на протяжении вот уже долгих лет. Его бывший ассистент в «Манчестер Сити» Микель Артета в настоящее время возглавляет «Арсенал», а ряд экс-подопечных по «Барселоне» уже успел вкусить тренерский хлеб в других командах.

Впрочем, в нынешней команде Гвардиолы также есть ряд персонажей, которые в будущем вполне способны проявить себя в тренерском деле…

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ

Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брюйне многими воспринимается как очень кроткий и мягкий человек, но все далеко не так, как кажется. Экс-игрок «Челси» имеет твердый характер и не боится делать то, что запланировал.

Кроме того, недавно Кевин объявил, что в рамках совместной инициативы с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией он берет на себя обязательство пройти обучение на тренерских курсах и получить диплом категорий А и В. Очевидно, что в свои 28 лет Де Брюйне уже задумывается о том, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока. И роль тренера почти наверняка будет для него приоритетной.

ФЕРНАНДИНЬО

Фернандиньо – это, пожалуй, именно тот футболист, которому нужно больше всех понимать тактику Гвардиолы. Бразилец – точка опоры «Манчестер Сити» в центре поля. Он выступает связующим звеном между обороной и атакой, а в текущем сезоне примерил на себя еще и обязанности центрбека.

Недавно стало известно, что у бывшего хавбека «Шахтера» дома имеется тактическая доска. Излишне говорить, что это далеко не тот атрибут, которым среднестатистический футболист украшает интерьер своего жилища.

Илкай ГЮНДОГАН

Когда-то экс-коуч дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп назвал Гюндогана «умным и гармонично развитым полузащитником», отметив, что главным оружием этого футболиста является его мозг.

Клопп – далеко не единственный уважаемый коуч современности, который воспевал хвалебные оды игроку сборной Германии. Тот же Пеп Гвардиола называл Гюндогана одним из величайших игроков в истории «Манчестер Сити» за его тактическое понимание игры, способность обеспечивать команде преимущество во владении мячом и невероятную дисциплинированность на поле.

Скотт КАРСОН

Старейшина игры Скотт Карсон, которому в сентябре исполнится 35 лет, успел поиграть за «Лидс», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и целый ряд других команд. За свою карьеру он успел поработать со многими известными и опытными специалистами. Например, в минувшем сезоне Карсон в «Дерби» занимался под руководством Шея Гивена, отвечающего за работу с вратарями в этой команде.

Будущее тренера вратарей может стать вполне естественным шагом в карьере Карсона. А там, если все сложится успешно, то этот шаг может стать первым к тому, чтобы перейти и на полноценную работу главным тренером.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Manchester Evening News

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности