Четыре игрока Манчестер Сити, которые могут стать тренерами

Являясь одним из главных тактических гуру современности, Пеп Гвардиола, без сомнения, делится многими своими идеями с футболистами на протяжении вот уже долгих лет. Его бывший ассистент в «Манчестер Сити» Микель Артета в настоящее время возглавляет «Арсенал», а ряд экс-подопечных по «Барселоне» уже успел вкусить тренерский хлеб в других командах.

Впрочем, в нынешней команде Гвардиолы также есть ряд персонажей, которые в будущем вполне способны проявить себя в тренерском деле…

Кевин ДЕ БРЮЙНЕ

Футболист сборной Бельгии Кевин Де Брюйне многими воспринимается как очень кроткий и мягкий человек, но все далеко не так, как кажется. Экс-игрок «Челси» имеет твердый характер и не боится делать то, что запланировал.

Кроме того, недавно Кевин объявил, что в рамках совместной инициативы с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией он берет на себя обязательство пройти обучение на тренерских курсах и получить диплом категорий А и В. Очевидно, что в свои 28 лет Де Брюйне уже задумывается о том, чем будет заниматься после завершения карьеры игрока. И роль тренера почти наверняка будет для него приоритетной.

ФЕРНАНДИНЬО

Фернандиньо – это, пожалуй, именно тот футболист, которому нужно больше всех понимать тактику Гвардиолы. Бразилец – точка опоры «Манчестер Сити» в центре поля. Он выступает связующим звеном между обороной и атакой, а в текущем сезоне примерил на себя еще и обязанности центрбека.

Недавно стало известно, что у бывшего хавбека «Шахтера» дома имеется тактическая доска. Излишне говорить, что это далеко не тот атрибут, которым среднестатистический футболист украшает интерьер своего жилища.

Илкай ГЮНДОГАН

Когда-то экс-коуч дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп назвал Гюндогана «умным и гармонично развитым полузащитником», отметив, что главным оружием этого футболиста является его мозг.

Клопп – далеко не единственный уважаемый коуч современности, который воспевал хвалебные оды игроку сборной Германии. Тот же Пеп Гвардиола называл Гюндогана одним из величайших игроков в истории «Манчестер Сити» за его тактическое понимание игры, способность обеспечивать команде преимущество во владении мячом и невероятную дисциплинированность на поле.

Скотт КАРСОН

Старейшина игры Скотт Карсон, которому в сентябре исполнится 35 лет, успел поиграть за «Лидс», «Ливерпуль», «Астон Виллу» и целый ряд других команд. За свою карьеру он успел поработать со многими известными и опытными специалистами. Например, в минувшем сезоне Карсон в «Дерби» занимался под руководством Шея Гивена, отвечающего за работу с вратарями в этой команде.

Будущее тренера вратарей может стать вполне естественным шагом в карьере Карсона. А там, если все сложится успешно, то этот шаг может стать первым к тому, чтобы перейти и на полноценную работу главным тренером.