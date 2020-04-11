Отменен большой теннисный турнир в Монреале, запланированный на август

Организация Tennis Canada объявила об отмене Rogers Cup 2020, большого теннисного турнира, проведение которого было запланировано с 7 по 16 августа 2020 года.

Решение принято в связи с пандемией коронавируса и последующими мерами, введенными правительством Квебека, запрещающими проведение любых мероприятий до 31 августа 2020 года. Tennis Canada пристально следит за развитием пандемии коронавируса уже несколько недель и поддерживает ежедневные контакты с правительственными чиновниками и WTA.

Эжен Лапьер, директор Кубка Роджерса, рассказал: «В начале кризиса COVID-19 мы надеялись, что ситуация может быть решена вовремя, чтобы позволить проведение нашего турнира, как первоначально планировалось в календаре. Но мы знали, что шансы становятся все более и более слабыми в течение последней недели.

Нашим приоритетом всегда было обеспечение безопасности игроков, любителей, волонтеров, наших партнеров и наших сотрудников. Поэтому мы не рады этой новости, но знаем, что это решение стало необходимым. Мы хотели бы поблагодарить всех наших клиентов и партнеров за сотрудничество и поддержку в эти трудные времена. Будьте уверены, что в предстоящие месяцы мы будем усердно работать, чтобы сделать наш следующий турнир отличным коллективным праздником, во время которого мы сможем снова радоваться новой встрече».

В следующем году аналогичные теннисные соревнования должны пройти с 6 по 15 августа 2021 года.