Милевский, Нойок и Пантя зажигают в Беларуси, Реал снова меняет стратегию

Главные новости за 8-е апреля на Sport.ua

  • 09.04.2020 07:17
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Милевский, Нойок и Пантя зажигают в Беларуси, Реал снова меняет стратегию
© ФК Динамо-Брест. Артем Милевский

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8-е апреля.

1. Изоляция для восстановления: 5 игроков, которым карантин пойдет на пользу. Cергей Завалко – об игроках европейских клубов, которым карантин позволит вернуть игровые кондиции.

2. Нойок и Милевский принесли Динамо-Брест победу над Шахтером Вернидуба. Впереди ответный матч 1/2 финала Кубка Беларуси.

3. Скандальный украинец принес Славии победу над БАТЭ в 1/2 Кубка Беларуси. Юрий Пантя забил единственный гол в матче и вывел свою команду в финал.

4. Еврокубки доиграют осенью. ФИБА отменила все летние турниры в Европе. Финальные мини-турниры в еврокубках могут пройти в сентябре и октябре.

5. Как БК Киев 15 лет назад едва Евролигу ФИБА не выиграл. Алексей Коляго вспоминает первый большой успех нашего мужского клубного баскетбола.

6. Украинская биатлонистка стала заместителем министра спорта Украины. Нина Лемеш выигрывала чемпионат Европы и три раза побеждала на этапах КМ.

7. Роналду понравилось, как Юлия Левченко выполнила его челлендж. Звездный футболист отметил украинку в своем инстаграме.

8. Клубы Серии А планируют возобновить тренировки 4 мая. В стране ожидают, что до конца мая чемпионат возобновится.

9. От Бернабеу до Переса. Реал снова меняет стратегию в надежде покорить мир. Проследим путь, которым «бланкос» двигались ранее, чтобы понять масштаб наступающих перемен.

10. ФОТО. Ахметов потерял 3,6 млрд долларов и 603 позиции в рейтинге Forbes. Ныне президент «Шахтера» занимает 875 строчку в рейтинге самых богатых людей планеты.

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Источник — Sport.ua

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