ФОТО. Ахметов потерял 3,6 млрд долларов и 603 позиции в рейтинге Forbes

Украинский миллиардер, собственник и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, по оценкам аналитиков Forbes, существенно сдал с точки зрения капитализации активов в сравнении с минувшим годом.
Так, состояние Ахметова уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов – с 6 до 2,4. По этой причине босс «горняков» утратил сразу 603 позиции в рейтинге Forbes, опустившись с 272 места на 875.
В то же время Ахметов продолжает оставаться самым богатым украинцем в списке, существенно опережая других соотечественников.
Примечательно, что из других отечественных богатеев, попавших в список из 2095 миллиардеров мира по версии Forbes, с футболом связаны лишь двое – это Игорь Коломойский и Константин Жеваго. Оба имеют состояние в 1 миллиард долларов каждый и делят 1990 позицию рейтинга. При этом, Коломойского, который ранее владел «Днепром», связывают с «Днепром-1», а Жеваго является собственником и ключевым инвестором «Ворсклы».
Напомним, в конце января зарубежная пресса сообщала о том, что Ринат Ахметов приобрел виллу во Франции, которая обошлась ему в 200 миллионов евро.
Источник — Forbes
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Для государства хорошая.
Короновирус уже во Франции и Германии загнал в такой анус экономику.
Вообще интересно будет посмотреть на дальнейшее развитие событий
И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
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