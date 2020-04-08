ФОТО. Ахметов потерял 3,6 млрд долларов и 603 позиции в рейтинге Forbes

Ныне президент «Шахтера» занимает 875 строчку в рейтинге самых богатых людей планеты

  • 08.04.2020 12:22
  • 1881 просмотр
  • 13 комментариев
ФОТО. Ахметов потерял 3,6 млрд долларов и 603 позиции в рейтинге Forbes
© ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Украинский миллиардер, собственник и президент футбольного клуба «Шахтер» Ринат Ахметов, по оценкам аналитиков Forbes, существенно сдал с точки зрения капитализации активов в сравнении с минувшим годом.

Так, состояние Ахметова уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов – с 6 до 2,4. По этой причине босс «горняков» утратил сразу 603 позиции в рейтинге Forbes, опустившись с 272 места на 875.

В то же время Ахметов продолжает оставаться самым богатым украинцем в списке, существенно опережая других соотечественников.

Примечательно, что из других отечественных богатеев, попавших в список из 2095 миллиардеров мира по версии Forbes, с футболом связаны лишь двое – это Игорь Коломойский и Константин Жеваго. Оба имеют состояние в 1 миллиард долларов каждый и делят 1990 позицию рейтинга. При этом, Коломойского, который ранее владел «Днепром», связывают с «Днепром-1», а Жеваго является собственником и ключевым инвестором «Ворсклы».

Напомним, в конце января зарубежная пресса сообщала о том, что Ринат Ахметов приобрел виллу во Франции, которая обошлась ему в 200 миллионов евро.

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Источник — Forbes

(8 голосов)

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Комментарии
    rikhard sorgee
    online
      rikhard sorgee, 08.04.2020 14:03
    0
    мразь которая живет на ворованные деньги
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 08.04.2020 14:03
    -1
    да он просто перевел их на других, он же не дурачок, стало быть где то ему суд светит. и это будет не судья вовк и не квартал 95
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.04.2020 14:01
    -2
    Для нашего футбола это плохая новость.
    Для государства хорошая.
    Короновирус уже во Франции и Германии загнал в такой анус экономику.
    Вообще интересно будет посмотреть на дальнейшее развитие событий
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 08.04.2020 13:57
    +1
    Щас заплачу
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 08.04.2020 13:55
    -2
    axylinam, 08.04.2020 13:49
    В Украине нет ни одного приличного олигарха,свои состояния нажили в основном на грабительской приватизации,фактически ограбили народ и многие рабы довольные- какой ахметов барин добрый,например
    Братан, почитай в інтернеті значення слова олігарх. А уже потім пиши про прілічьних і не дуже.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2020 13:49
    +3
    В Украине нет ни одного приличного олигарха,свои состояния нажили в основном на грабительской приватизации,фактически ограбили народ и многие рабы довольные- какой ахметов барин добрый,например
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 13:27
    0
    Sauron, 08.04.2020 13:06
    Похоже, Порошенко все делал правильно.
    И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
    Просто у Украины воровать уже мало что, все давно у других господ
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 13:24
    +1
    DKTheBest2, 08.04.2020 13:00
    Просто по-разному начинали. Один с наперстков,устранения босса, рекета и убийств, а другой с милой улыбкой, без крови, разводил всех на всем и вся.
    Да, Беня высшее образование получил в 25 лет в 85 году. Ахметов же типичный мафиозо, купил диплом в 2001 году, высшего образования по сути нет. На Википедии написано филантроп
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 08.04.2020 13:06
    +1
    Похоже, Порошенко все делал правильно.
    И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 13:00
    +3
    digsum, 08.04.2020 12:54
    Чет Беня на главного злодея не тянет. Маловато наворовал, все никак честного Ахмета не обгонит.
    Просто по-разному начинали. Один с наперстков,устранения босса, рекета и убийств, а другой с милой улыбкой, без крови, разводил всех на всем и вся.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 12:54
    0
    Чет Беня на главного злодея не тянет. Маловато наворовал, все никак честного Ахмета не обгонит.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 12:47
    +2
    Андрей Деко, 08.04.2020 12:26
    У этой мрази давно нужно все отобрать, а самого посадить!
    У этих. Так правильнее.
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 08.04.2020 12:26
    +6
    У этой мрази давно нужно все отобрать, а самого посадить!
    Ссылка
    Андрей Деко
      Андрей Деко, 08.04.2020 12:26
    +6
    У этой мрази давно нужно все отобрать, а самого посадить!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 08.04.2020 13:49
    +3
    В Украине нет ни одного приличного олигарха,свои состояния нажили в основном на грабительской приватизации,фактически ограбили народ и многие рабы довольные- какой ахметов барин добрый,например
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 13:00
    +3
    digsum, 08.04.2020 12:54
    Чет Беня на главного злодея не тянет. Маловато наворовал, все никак честного Ахмета не обгонит.
    Просто по-разному начинали. Один с наперстков,устранения босса, рекета и убийств, а другой с милой улыбкой, без крови, разводил всех на всем и вся.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 12:47
    +2
    Андрей Деко, 08.04.2020 12:26
    У этой мрази давно нужно все отобрать, а самого посадить!
    У этих. Так правильнее.
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 08.04.2020 13:57
    +1
    Щас заплачу
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 13:24
    +1
    DKTheBest2, 08.04.2020 13:00
    Просто по-разному начинали. Один с наперстков,устранения босса, рекета и убийств, а другой с милой улыбкой, без крови, разводил всех на всем и вся.
    Да, Беня высшее образование получил в 25 лет в 85 году. Ахметов же типичный мафиозо, купил диплом в 2001 году, высшего образования по сути нет. На Википедии написано филантроп
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 08.04.2020 13:06
    +1
    Похоже, Порошенко все делал правильно.
    И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
    Ссылка
    rikhard sorgee
    online
      rikhard sorgee, 08.04.2020 14:03
    0
    мразь которая живет на ворованные деньги
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 13:27
    0
    Sauron, 08.04.2020 13:06
    Похоже, Порошенко все делал правильно.
    И почему-то его самого не видно в этом списке ни на каком месте, хотя он жеж всю Украину обворовал!
    Просто у Украины воровать уже мало что, все давно у других господ
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 08.04.2020 12:54
    0
    Чет Беня на главного злодея не тянет. Маловато наворовал, все никак честного Ахмета не обгонит.
    Ссылка
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