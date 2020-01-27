Ахметов купил виллу во Франции за 200 миллионов евро

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited, собственником которой является президент «Шахтера» Ринат Ахметов, объявила о покупке виллы Les Cedres, которая находится во Франции.
Отмечается, что компания Ахметова рассматривает объект недвижимости как долгосрочную инвестицию.
По информации авторитетного издания Financial Times, вилла обошлась компании Ахметова в 200 миллионов евро.
Известно, что особняк Les Cedres был построен в 19 веке и располагается на территории в 14 гектаров.
По данным издания Bloomberg, в 2016 году вилла оценивалась предыдущими собственниками в 350 миллионов евро.
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