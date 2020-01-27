Ахметов купил виллу во Франции за 200 миллионов евро

Президент «Шахтера» обзавелся элитной недвижимостью в Европе

  • 27.01.2020 19:05
  • 1811 просмотров
  • 5 комментариев
Ахметов купил виллу во Франции за 200 миллионов евро
© Bloomberg. Вилла Les Cedres

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited, собственником которой является президент «Шахтера» Ринат Ахметов, объявила о покупке виллы Les Cedres, которая находится во Франции.

Отмечается, что компания Ахметова рассматривает объект недвижимости как долгосрочную инвестицию.

По информации авторитетного издания Financial Times, вилла обошлась компании Ахметова в 200 миллионов евро.

Известно, что особняк Les Cedres был построен в 19 веке и располагается на территории в 14 гектаров.

По данным издания Bloomberg, в 2016 году вилла оценивалась предыдущими собственниками в 350 миллионов евро.

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Комментарии
    mavast
    mavast, 27.01.2020 19:33
    +1
    А українці на Донбасі кров проливають
    Ссылка
    grifon
      grifon, 27.01.2020 19:23
    +2
    хмм...нехай і шахту з собою забаре
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 27.01.2020 19:20
    +5
    как дуть в гудок и звать зауральских дикарей - так тут... а жить - так в загнивающей Европе... почти как Азиров и прочее стадо руссодрочеров....
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 19:19
    +4
    ахметов враг Украины номер 1,за смешные деньги пол страны приватизировал
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 27.01.2020 19:16
    -8
    рад за хорошего человека
    Ссылка
    REALIST
      REALIST, 27.01.2020 19:20
    +5
    как дуть в гудок и звать зауральских дикарей - так тут... а жить - так в загнивающей Европе... почти как Азиров и прочее стадо руссодрочеров....
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 27.01.2020 19:19
    +4
    ахметов враг Украины номер 1,за смешные деньги пол страны приватизировал
    Ссылка
    grifon
      grifon, 27.01.2020 19:23
    +2
    хмм...нехай і шахту з собою забаре
    Ссылка
    mavast
    mavast, 27.01.2020 19:33
    +1
    А українці на Донбасі кров проливають
    Ссылка
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