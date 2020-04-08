Изоляция для восстановления: 5 игроков, которым карантин пойдет на пользу

Большой футбол остановлен на неопределенный срок. По самым оптимистичным прогнозам топ-чемпионаты возобновятся в конце мая. Более реальный срок – середина июня.

Для большинства футболистов этот период ожидания тянется мучительно долго. Но есть и такие игроки, для которых карантин является чуть ли не подарком судьбы. Эти 1,5-2 месяца для них – отличная возможность залечить старые травмы и в полной боевой готовности вернуться на вторую половину сезона. Далее рассмотрим футболистов, для которых карантин стал особенно полезным.

Эден Азар

В феврале Азар получил серьезную травму в матче против «Леванте». Врачи диагностировали у футболиста трещину в малоберцовой кости правой ноги. В итоге, бельгиец отправился на операцию. По самым оптимистичным прогнозам вингер «бланкос» мог вернуться на несколько последних туров Ла Лиги. Зинедин Зидан и вовсе перестал рассчитывать на футболиста в текущем сезоне, а сам игрок готовился к Евро.

По данным AS, Азар должен полностью восстановиться к концу мая. К тому времени еврокубки точно еще не вернутся, да и Ла Лига – вряд ли. Если бельгиец избежит рецидива, то поможет своей команде в оставшихся 11 матчах внутреннего первенства. Для «Реала» это очень важно, поскольку «бланкос» впервые за долгое время борются за титул чемпиона Испании.

Азар поможет «сливочным» и в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Наличие бельгийца в составе немного повысит шансы «королевского клуба» на положительный результат. Тем более что сам футболист будет предельно мотивированным. Дебют Азара за «Реал» получился откровенно слабым. В текущем сезоне бельгиец сыграл 15 матчей во всех турнирах, отличившись лишь одним голом. Бельгийцу есть, что доказывать в Мадриде, поэтому его возвращение ожидается с большим интересом.

Марко Асенсио

Еще один представитель мадридского «Реала», который в нынешнем сезоне пока не сыграл ни одного официального матча. Асенсио получил серьезную травму в товарищеском поединке против «Арсенала». Вингеру диагностировали разрыв передней крестообразной связки и внешнего мениска левого колена. Без операции в данном случае обойтись было невозможно.

Асенсио восстанавливался 8 месяцев. Марко повезло – у него все прошло по плану. С начала 2020 года футболист начал выполнять все больше упражнений, постепенно увеличивая нагрузки. К концу марта мучения игрока закончились. По данным AS, Асенсио уже полностью восстановился после повреждения.

Марко усердно работал, чтобы не пропустить весь сезон целиком. Отчасти в этом ему помог и карантин. Пауза позволила футболисту сосредоточиться на восстановлении, никуда не спеша. К возобновлению Ла Лиги вингер сразу сможет тренироваться в общей группе. Это большой плюс как для него самого, так и для команды, которая на момент остановки сезона имела серьезные проблемы с нападением. Одновременное возвращение Асенсио и Азара позволит «сливочным» стать более креативными, вариативными и опасными в атаке.

Поль Погба

Француза по ходу сезона преследовала травма голеностопа. Сначала повреждение не было серьезным, но Погба усугубил его в матче против «Арсенала», который состоялся в конце октября. Тот поединок стал злополучным для полузащитника «МЮ». Хавбек пропускал целые недели, а восстановление затягивалось. В конце декабря игроку пришлось отправиться на операцию.

С тех пор Погба на поле не появлялся. В текущем сезоне Поль успел сыграть 8 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 результативные передачи. Никто не знал, когда именно чемпион мира вернется в строй. Наставник «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер ожидал возвращения француза в середине марта, но даже у него не было конкретных сроков.

Учитывая карантин, у Погба было достаточно времени, чтобы полностью залечить травму. К возобновлению сезона Поль уже 100-процентно должен быть в строю. Пауза однозначно пошла на пользу французу. После карантина хавбек наконец-то попробует себя в паре с Бруну Фернандешем, о котором лестно отзывался ранее. Сульшер в свою очередь поймет, что делать с Погба в будущем. Контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до лета 2021 года, поэтому остаток нынешнего сезона будет определяющим для всех сторон.

Гарри Кейн

Для «Тоттенхэма» текущий год начался ужасно. Уже в первый день 2020-го лондонский клуб потерял своего лидера. Гарри Кейн серьезно травмировался в матче против «Саутгемптона», который «шпоры», к тому же, проиграли. Форварду диагностировали разрыв мышцы задней поверхности бедра. Через 1,5 месяца после этого с переломом руки выбыл не менее важный игрок атаки «Тоттенхэма» – Сон Хын Мин.

Жозе Моуринью в характерной ему пессимистической манере заявлял, что Кейн до конца сезона вряд ли вернется. Португалец немного ошибся. Главный бомбардир «шпор» в любом случае помог бы команде в майских матчах, а тут еще и карантин. Пауза пошла на пользу «Тоттенхэму». Во-первых, к возобновлению сезона вернутся и Кейн, и Сон. Во-вторых, команде не нужно будет страдать в виду отсутствия ведущих исполнителей.

«Тоттенхэм» вылетел из всех турниров, в которых участвовал. Таким образом, Кейн поможет команде в борьбе за место в топ-4 АПЛ. Расстояние «шпор» от зоны ЛЧ составляет 4 очка с учетом возможного отстранения «Манчестер Сити» от еврокубков. До травмы Кейн успел сыграть 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 2 ассиста. Такой человек непременно понадобится «шпорам» на остаток сезона.

Лерой Сане

Вингер «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне сыграл всего 13 минут. Сане травмировался в матче за Суперкубок Англии, который состоялся еще 4 августа. Немцу диагностировали разрыв крестообразных связок колена. Сценарий стандартный – операция и не менее 6-ти месяцев на восстановление. В конце февраля футболист вернулся к тренировкам и даже сыграл за молодежный состав «Манчестер Сити». Но, несмотря на это, игрок был далеким от нужных кондиций.

В скорейшем возвращении на поле заинтересован в первую очередь сам Сане. Судя по всему, Лерой не будет продлевать контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до лета 2021 года. Поэтому футболисту важно играть как можно чаще в нынешнем сезоне, чтобы другие клубы оценили его форму. Именно травма помешала вингеру перейти в «Баварию» минувшим летом.

Сане может с пользой провести карантин, уделив больше внимания своему состоянию. Не факт, что в оставшихся матчах сезона немец получит много игрового времени. «Бавария» готова закрыть на это глаза. «Рекордмайстру» главное, чтобы футболист был здоровым. Сане, по слухам, тоже хочет перейти к чемпиону Германии. Игроку осталось лишь ответственно отнестись к своему восстановлению и вопрос о переходе в «Баварию» можно считать решенным.