От Бернабеу до Переса. Реал снова меняет стратегию в надежде покорить мир

Сегодня мало кто об этом знает, но на судьбу мадридского «Реала» всерьез повлияли события матча против «Барселоны» 1943 года. До этого времени противостояние между «бланкос» и «блаугранас» не носило столь серьезного и непримиримого статуса, как сегодня. Да, в Каталонии и тогда многие воспринимали официальный Мадрид «в штыки», однако на футбольном поле каких-то чрезмерных эмоций не было.

В 1939 году в Испании установилась диктатура генерала Франсиско Франко, который с особым «трепетом» относился к бунтующим регионам, вроде Каталонии, и являлся страстным поклонником столичного «Реала». А спустя четыре года в стране разразился настоящий футбольный скандал. В первом полуфинальном матче на Кубок генералиссимуса (такое название с 1939 по 1976 год носил Кубок Испании) «Барселона» на своем поле разбила «Реал» со счетом 3:0. После игры мадридская делегация была в ярости, но не сколько от счета матча, сколько от «радушного» приема, оказанного ей в Каталонии. На протяжении всей игры «бланкос» освистывали и выкрикивали различную ругань.

Когда информация о случившемся в Барселоне дошла до Франко, он был в бешенстве и, как сообщают испанские историки, пообещал каталонцам «достойный прием» в Мадриде. Ответный матч превратился в настоящий фарс, а его главными действующими лицами были вовсе не футболисты, а военные с «серыми лицами», которые перед игрой «плотно общались» с арбитрами, а в перерыве буквально заставили вернуться на поле игроков «Барселоны». Все из-за того, что после первого тайма счет на табло был 8:0 в пользу «Реала», а итоговый результат был 11:1… Эти события, имеющие крайне незначительное отношение к футболу, привели к уходу со своих должностей обоих президентов клубов - Энрике Пиньейро ушел из «Барселоны», а его коллега Антонио Сантос Перальба покинул пост руководителя «Реала».

Последнее событие привело к избранию президентом мадридского клуба ныне небезызвестного Сантьяго Бернабеу, который оставался на посту босса «бланкос» до своей смерти в 1978 году. Именно этот человек, ветеран гражданской войны (сражался на стороне франкистов), кардинально изменил судьбу «Реала». По воспоминаниям многих, Бернабеу был настоящим мечтателем – именно так в 30-х годах минувшего века воспринимались идеи Сантьяго по постройке современного 100-тысячного стадиона для «Реала». На воплощение этого проекта мадридцам требовалось порядка 30 миллионов песет, что было абсолютно беспрецедентной суммой для испанских футбольных клубов той поры.



El Espanol. Сантьяго Бернабеу

Однако план Бернабеу был четко очерчен: для того, чтобы добиться тотального доминирования в Испании и всей Европе, «Реалу» просто необходим новый большой стадион, постройка которого со временем окупится за счет доходов от продажи билетов. Собственно, тот факт, что «бланкос» будут играть на роскошной современной арене перед глазами многотысячной аудитории должен был, по планам Бернабеу, существенно облегчить привлечение в ряды «Реала» топовых игроков того времени.

14 декабря 1947 года в Мадриде был открыт «Нуэво Чамартин», который спустя 8 лет против желания самого президента «Реала», был переименован в «Сантьяго Бернабеу». В 1954 году вместимость арены была доведена до фантастических 102 тысяч зрителей, и практически на каждой игре стадион был забит до отказа, потому как фанаты жаждали увидеть лучших игроков своего времени – Альфредо Ди Стефано, Раймона Копа, Ференца Пушкаша и других. План Бернабеу начал работать на отлично, принося «Реалу» хорошую прибыль, и помогая команде делать семимильные шаги навстречу всеобщего признания.

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Спустя почти полвека, летом 2000 года, в «Реале» состоялись очередные выборы президента, на которых победил Флорентино Перес. Буквально с первого же дня во главе мадридского клуба, строительный магнат Перес вооружился тактикой Сантьяго Бернабеу. Нет, Флорентино не стал удивлять мир огромным по вместимости новым стадионом, к тому же на то время такими аренами похвастаться могли уже очень многие клубы континента. Однако тактика лидерства была четко уловлена Пересом, который возжелал сделать «Реал» первым и, по возможности, главным футбольным глобальным брендом.

Именно поэтому одним из первых кадровых назначений Переса в «Реале» стал Хосе Анхель Санчес – человек, чье имя на тот момент было совершенно неизвестно в испанских футбольных кругах, да и сейчас о нем неискушенные болельщики, вероятно, вполне могли ранее не слышать. Хосе Анхель Санчес до прихода в «Реал» на пост директора по маркетингу, работал генеральным директором Sega в Южной Европе. Именно этому человеку суждено было стать пионером новой философии «Реала», которую воплощать в жизнь пожелал Флорентино Перес. Вместе эти двое заполучили в футбольную команду «бланкос» таких легендарных персонажей того времени, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм, благодаря подписаниям которых «Реал» в прессе начали именовать не иначе, как «Галактикос», что позволило мадридскому клубу стать самым узнаваемым и ярким футбольным брендом в мире.



Diario Gol. Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес

Сам Санчес является страстным поклонником киноиндустрии, откуда и решил перенять несколько коммерческих решений. В частности, отделу маркетинга «Реала» было поручено исследовать успех мультфильма «Король лев», на создание которого студия Walt Disney Pictures потратила 45 миллионов долларов, а спустя полтора года проката сумела заработать около 1,5 миллиардов, причем не только на кассовых сборах, но и на реализации всевозможной атрибутики. Иными словами, мультфильм стал культовым для общества, что помогло его создателям как следует заработать. Мадридский «Реал» взял на вооружение эту идею, и начал продавать не только футболки с именами своих звезд, но и другую различную продукцию – от чашек и брелков до часов и кошельков…

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Вернувшись на пост президента «Реала» летом 2009 года, Флорентино Перес продолжил свою политику «Галактикос», потратив в первое же трансферное окно более 200 миллионов евро на покупку таких звезд, как Кака, Криштиану Роналду и Карим Бензема. Однако затем колоссальные траты прекратились, и «Реал» только крайне эпизодично выбрасывал колоссальные деньги на рынке, чтобы оставаться в фокусе внимания – Гарет Бэйл в 2013-м (101 млн евро), Хамес Родригес в 2014-м (75 млн евро) и Эден Азар в 2019-м (100 млн евро).

В последние годы можно констатировать, что «Реал» существенно урезал траты на трансферном рынке. И, по иронии судьбы, именно этот период оказался одним из наиболее успешных в клубной истории! По крайней мере, с 2016 по 2018 годы «Реал» трижды кряду выигрывал Лигу чемпионов, установив совершенно невероятное для современного футбола с его колоссальной конкурентоспособностью достижение.

Столь постепенно мы, собственно, и подошли к сегодняшней ситуации, когда «Реал» начинает исповедовать абсолютно иную линию поведения на трансферном рынке. В течение последние нескольких лет Флорентино Перес и Хосе Анхель Санчес, который работает уже на посту генерального директора «бланкос» и лично ведет переговоры о переходе того или иного игрока, сосредоточили свои усилия на привлечении молодых игроков, в основном из Южной Америки, в надежде найти новых Лионеля Месси или Криштиану Роналду и, что важнее, успеть увести их из-под носа недремлющих конкурентов.

Именно таким образом в стане «Реала» оказались перспективные бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго, за каждого из которых «бланкос» заплатили по 45 миллионов евро. Абсолютно такой же логикой руководствовались боссы мадридцев, когда в январе объявили о покупке за 30 миллионов евро вундеркинда «Фламенго» Рейньера.



Marca. Винисиус и Флорентино Перес

Перес и Санчес, очевидно, до сих пор не могут себе простить, что в свое время не смогли привлечь в ряды «Реала» Неймара и Килиана Мбаппе, когда у мадридского клуба была такая возможность. Однако из тех неудач руководители «бланкос» сделали выводы и теперь у них иная стратегия – играть на опережение и платить по 30-50 миллионов евро за юных талантов, которых скауты и специалисты характеризуют не иначе как «будущим футбола», даже если те не успели провести во взрослом футболе и одного полноценного сезона. В «Реале» полагают, что это гораздо лучше, чем ждать, пока такие игроки выйдут на топ-уровень в других клубах, а затем «кусать локти», или платить втрое или вчетверо больше.

Впрочем, новая стратегия «Реала» также имеет и вполне осязаемое экономическое объяснение. Мадридский клуб по-прежнему остается одним из ключевых футбольных брендов в мире, однако не располагает нефтедолларами, как те же «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити». Более того, в минувшем году «Реал» затеял начало реконструкции «Сантьяго Бернабеу», которое продлится до 2023 года и по предварительным подсчетам обойдется казне клуба более чем в 500 миллионов евро. По этой причине нынешние «бланкос» вновь видоизменили свою стратегию хищников, и теперь стараются играть на опережение, чтобы перехватывать большинство «алмазов» мирового футбола еще когда те пребывают в юношеском возрасте.

Однако новая философия «Реала» является и чрезвычайно рискованной для клуба такого калибра. Важно понимать, что молодым футболистам потребуется больше времени на адаптацию и становление во взрослом футболе, а подобное отношение никогда не было «фишкой» мадридского топ-клуба. Ярким примером этого является Мартин Эдегор – норвежец, который в 16 лет оказался в «Реале», но за несколько лет успел нахвататься немало критики. Лишь ныне, блестяще выступая за «Реал Сосьедад» на правах аренды, Эдегору удалось окончательно перекрыть поток негатива и заставить большинство аналитиков и болельщиков наконец поверить в его светлое будущее на «Сантьяго Бернабеу», куда Мартин, вероятно, вернется уже ближайшим летом.

Лишь время покажет, окажется ли новый курс «Реала» столь успешным, как прежние. Не стоит забывать, что мировой футбол рождает игроков калибра Месси или Роналду раз в несколько поколений, заполняя вакуум ожидания персонами типа Марио Балотелли, которые наделены талантом, но оказываются абсолютно неспособными реализовать его хотя бы наполовину. Одно можно сказать наверняка: «Реал» снова пытается обойти конкурентов при помощи нестандартного подхода. Сработает он или нет, сейчас неизвестно, однако подобные идеи и намерения наверняка пришлись бы по душе дону Сантьяго Бернабеу…

Алексей СЛИВЧЕНКО