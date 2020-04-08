Скандальный украинец принес Славии победу над БАТЭ в 1/2 Кубка Беларуси

В матче 1/2 Кубка Беларуси по футболу «Славия-Мозырь» минимально обыграла БАТЭ и сделала шаг к финалу турнира. Единственный гол в матче забил скандальный 30-летний украинский хавбек Юрий Пантя на 11-й минуте встречи.
Пантя с 2015 по 2018 год играл за крымские «Бахчисарай» и «Крымтеплицу» после аннексии украинского полуострова. В Беларусь украинец перебрался в начале 2019 года.
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Источник — Sport.ua
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