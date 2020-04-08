Скандальный украинец принес Славии победу над БАТЭ в 1/2 Кубка Беларуси

Юрий Пантя забил единственный гол в матче и вывел свою команду в финал

  • 08.04.2020 20:20
  • 2264 просмотра
  • 1 комментарий
Скандальный украинец принес Славии победу над БАТЭ в 1/2 Кубка Беларуси
© ФК Славия-Мозырь

В матче 1/2 Кубка Беларуси по футболу «Славия-Мозырь» минимально обыграла БАТЭ и сделала шаг к финалу турнира. Единственный гол в матче забил скандальный 30-летний украинский хавбек Юрий Пантя на 11-й минуте встречи.

Пантя с 2015 по 2018 год играл за крымские «Бахчисарай» и «Крымтеплицу» после аннексии украинского полуострова. В Беларусь украинец перебрался в начале 2019 года.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 08.04.2020 20:39
    0
    А что БАТЭ сразу в двух полуфиналах играет?) Норм у них там кубок P.S. Sport.ua исправьте на Шахтер!)
    Ссылка
    Футбол в квадрате
      Футбол в квадрате, 08.04.2020 20:39
    0
    А что БАТЭ сразу в двух полуфиналах играет?) Норм у них там кубок P.S. Sport.ua исправьте на Шахтер!)
    Ссылка
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