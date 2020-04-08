Роналду понравилось, как Юлия Левченко выполнила его челлендж

Звездный футболист отметил украинку в своем инстаграме

  • 08.04.2020 13:10
  • 2152 просмотра
  • 2 комментария
Роналду понравилось, как Юлия Левченко выполнила его челлендж
© Инстаграм Юлии Левченко

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду отметил в сторис инстаграма исполнение украинской легкоатлеткой Юлией Левченко его челленджа под названием «Nike Living Room Cup».

Напомним, Роналду за 45 секунд сделал 142 скручивания, у Левченко получилось добраться до отметки в 80 повторений.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 08.04.2020 13:22
    0
    Не угомонится рекламщик трусов!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.04.2020 13:17
    +2
    Кому б не сподобалося))) Юлька ще б у пляжному бікіні це зробила
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 08.04.2020 13:17
    +2
    Кому б не сподобалося))) Юлька ще б у пляжному бікіні це зробила
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 08.04.2020 13:22
    0
    Не угомонится рекламщик трусов!
    Ссылка
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