Роналду понравилось, как Юлия Левченко выполнила его челлендж

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду отметил в сторис инстаграма исполнение украинской легкоатлеткой Юлией Левченко его челленджа под названием «Nike Living Room Cup».
Напомним, Роналду за 45 секунд сделал 142 скручивания, у Левченко получилось добраться до отметки в 80 повторений.
Воскресенье / Sunday🤍 Nike Living Room Cup🏆 - первая неделя. Результат ⏱45 секунд = 80 скручиваний 🤔 Thank you @cristiano 💪🏼🔥 Передаю это жаркое упражнения вам ❤️@kishch @gerashchenkoi @sergey_spilnyak @vladislav_olegovichh @kovba_v @ari_saily #playinside #livingroomcup @nike
Источник — Sport.ua
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