Клубы Серии А планируют возобновить тренировки 4 мая

Клубы чемпионата Италии вскоре начнут подготовку к возобновлению сезона.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, команды могут приступить к тренировкам 4 мая.

Есть три предполагаемые даты возможного возобновления сезона — 24 мая, 31 мая или 7 июня. Это означает, что Серия А будет готова завершить сезон в начале или середине июля.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре.

Также отмечалось, что «Лацио», несмотря на пандемию, планирует возобновить тренировки.