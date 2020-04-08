Клубы Серии А планируют возобновить тренировки 4 мая

Клубы чемпионата Италии вскоре начнут подготовку к возобновлению сезона.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, команды могут приступить к тренировкам 4 мая.
Есть три предполагаемые даты возможного возобновления сезона — 24 мая, 31 мая или 7 июня. Это означает, что Серия А будет готова завершить сезон в начале или середине июля.
Ранее сообщалось, что чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре.
Также отмечалось, что «Лацио», несмотря на пандемию, планирует возобновить тренировки.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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