Чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что не исключает доигрывания нынешнего сезона осенью:

«Единственный верный способ справиться с такой чрезвычайной ситуацией – завершить этот сезон любыми возможными способами. Мы работаем над рядом вариантов, чтобы принять оптимальное решение в данной ситуации.

Возможная дата возобновления сезона –17 мая, но я повторюсь, что это только возможная дата. Проведение матчей Серии А вплоть до сентября-октября тоже возможно. Таким образом, можно будет избежать проблем как с проведением сезона-2019/20, так и со следующим».

Ранее сообщалось о том, что сезон в Серии А планируют завершить 2 июля.