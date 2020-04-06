Чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре

Пауза в Серии А может затянуться

  • 06.04.2020 14:36
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Чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что не исключает доигрывания нынешнего сезона осенью:

«Единственный верный способ справиться с такой чрезвычайной ситуацией – завершить этот сезон любыми возможными способами. Мы работаем над рядом вариантов, чтобы принять оптимальное решение в данной ситуации.

Возможная дата возобновления сезона –17 мая, но я повторюсь, что это только возможная дата. Проведение матчей Серии А вплоть до сентября-октября тоже возможно. Таким образом, можно будет избежать проблем как с проведением сезона-2019/20, так и со следующим».

Ранее сообщалось о том, что сезон в Серии А планируют завершить 2 июля.

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Источник — RAI Sport

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