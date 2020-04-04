Сезон в Серии А планируют завершить 2 июля

Это будет возможно, если чемпионат возобновится 20 мая

  • 04.04.2020 18:36
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Сезон в Серии А планируют завершить 2 июля

Ранее президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что надеется на возобновление сезона в Серии А 20 мая.

Итальянские СМИ посчитали, что в таком случае чемпионат можно будет завершить 2 июля, при условии проведения матчей каждые 3-4 дня.

Чемпионат Италии был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. До конца сезона в Серии А необходимо сыграть еще 12 туров.

Сейчас Италия является одним из эпицентров пандемии. В стране зафиксировано почти 120 тысяч случаев заражения коронавирусом и 14681 летальный исход.

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Источник — Football-Italia

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