Серию А надеются возобновить 20 мая

Глава Федерации футбола Италии настроен оптимистично

  • 02.04.2020 16:20
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Серию А надеются возобновить 20 мая

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сезон в Серии А планируют доиграть. Возобновление сезона планируется на конец мая:

«Идея состоит в том, чтобы возобновить проведение матчей 20 мая или в июне, и доиграть сезон в июле.

Говорят о доигрывании в августе или сентябре, но я уже говорил, что не хотелось бы ставить под угрозу нормальное проведение следующего сезона ради текущего».

Ранее уже стало известно, что чемпионат Бельгии нынешнего сезона не будет доигран.

На данный момент в Италии зафиксировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом. 13155 человек умерли, что является рекордным показателем в мире.

Тем не менее, в последние дни в Италии наблюдается стойкая тенденция к снижению темпов распространения вируса.

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Источник — Football-Italia

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