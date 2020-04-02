Серию А надеются возобновить 20 мая

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что сезон в Серии А планируют доиграть. Возобновление сезона планируется на конец мая:

«Идея состоит в том, чтобы возобновить проведение матчей 20 мая или в июне, и доиграть сезон в июле.

Говорят о доигрывании в августе или сентябре, но я уже говорил, что не хотелось бы ставить под угрозу нормальное проведение следующего сезона ради текущего».

Ранее уже стало известно, что чемпионат Бельгии нынешнего сезона не будет доигран.

На данный момент в Италии зафиксировано более 110 тысяч случаев заражения коронавирусом. 13155 человек умерли, что является рекордным показателем в мире.

Тем не менее, в последние дни в Италии наблюдается стойкая тенденция к снижению темпов распространения вируса.