Лацио, несмотря на пандемию, планирует возобновить тренировки

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что в клубе готовятся к возобновлению тренировок.
«Никто не хочет подрывать здоровье граждан. Все действия будут выполняться с разрешения префектов. У футболистов физическое состояние отличается от обычного человека. Футболисты подвергаются медицинским осмотрам 24/7, поэтому они могут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье и здоровье других людей.
Только из уважения к общим правилам мы прекратили тренировки. Тренировки — не игровой, а профессиональный акт, а в данный момент обстановка улучшается.
Наш спортивный центр оснащен всем необходимым, чтобы его можно было использовать для тренировок», - сказал Лотито.
Отметим, что в Италии зафиксировано более 130 тысяч заражения коронавирусом, 16 тысяч умерло.
Ранее сообщалось, что чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре.
Источник — Football-Italia
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