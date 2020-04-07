Лацио, несмотря на пандемию, планирует возобновить тренировки

В Италии коронавирусом заразилось более 130 тысяч человек

  • 07.04.2020 16:36
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Лацио, несмотря на пандемию, планирует возобновить тренировки
© Corriere dello Sport

Президент «Лацио» Клаудио Лотито заявил, что в клубе готовятся к возобновлению тренировок.

«Никто не хочет подрывать здоровье граждан. Все действия будут выполняться с разрешения префектов. У футболистов физическое состояние отличается от обычного человека. Футболисты подвергаются медицинским осмотрам 24/7, поэтому они могут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье и здоровье других людей. 

Только из уважения к общим правилам мы прекратили тренировки. Тренировки — не игровой, а профессиональный акт, а в данный момент обстановка улучшается. 

Наш спортивный центр оснащен всем необходимым, чтобы его можно было использовать для тренировок», - сказал Лотито.

Отметим, что в Италии зафиксировано более 130 тысяч заражения коронавирусом, 16 тысяч умерло.

Ранее сообщалось, что чемпионат Италии могут доиграть в сентябре-октябре.

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Источник — Football-Italia

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