Нойок и Милевский принесли Динамо-Брест победу над Шахтером Вернидуба

«Динамо-Брест» сделало шаг к финалу Кубка Беларуси по футболу сезона 2019/20. В первом полуфинальном матче действующий чемпион страны обыграл солигорский «Шахтер», главным тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб.

Победу команде из Бреста принесли украинцы Александр Нойок и Артем Милевский. Нойок отметился голом на 6-й минуте встречи, а на 13-й Милевский отдал голевую передачу на Савицкого.

Также стоит отметить, что в этом матче дебютировал за «Динамо-Брест» еще один украинец Евгений Хачериди. Он также вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Милевский был заменен в середине второго тайма.

Кубок Беларуси, 1/2 финала

«Динамо-Брест» – «Шахтер» – 2:0

Голы: 1:0 – 6 Нойок, 2:0 – 13 Савицкий.

«Динамо-Брест»: Игнатович, Хачериди, Витус, Кики, Милевский (Кривец, 66), Гордейчук (Садовский, 90), Нойок, Савицкий, Быков, Юзепчук, Лаптев (Печенин, 76).

«Шахтер»: Чесновский, Политевич, Бурко, Матвейчик, Бегунов, Кендыш, Селява, Иванович (Шиндагоридзе, 63), Подстрелов, Бодул (Диасамидзе, 46), Лисакович (Лулаку, 66).

Предупреждения: Лисакович (42), Нойок (70).

Напомним, в прошлом сезоне солигорский «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси. Ответный матч запланирован на 29 апреля.